दिल्ली एयरपोर्ट पर अब पॉल्यूशन से नहीं घुटेगा दम, रेखा गुप्ता सरकार ने शुरू किया मिस्ट स्प्रे सिस्टम

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को IGI एयरपोर्ट पर 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया है. इसके अलावा डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में प्रतिमा का अनावरण किया है.

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया. यह सिस्टम एयरपोर्ट परिसर में हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म योजना पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है. इस पहल का मकसद यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना है. एयरपोर्ट जैसे व्यस्त स्थान पर यह कदम राजधानी की हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की योजना

इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले ही दिल्ली की बड़ी सड़कों और 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगा चुकी है. इसके अलावा 46 मेट्रो स्टेशनों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क भी शुरू किया गया है, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है. ‘वायु रक्षक’ पहल के तहत प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उन्हें समय रहते नियंत्रित किया जाए.

एयरपोर्ट का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और आने वाले समय में यहां यात्रियों की संख्या 100 मिलियन से अधिक हो सकती है. मिस्ट सिस्टम लगने से यात्रियों को बेहतर हवा का अनुभव मिलेगा और दिल्ली की पर्यावरणीय छवि मजबूत होगी. उन्होंने जीएमआर समूह का आभार जताया और कहा कि जब सरकार और निजी संस्थान मिलकर काम करते हैं तो विकास की रफ्तार तेज होती है. भविष्य में इस मिस्ट सिस्टम को 600 पोल्स तक बढ़ाने की योजना है, जिससे एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में धूल पर और बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा.

स्वच्छ और हरित दिल्ली का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2029 तक दिल्ली की सार्वजनिक बसों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है. मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना और 1,000 से ज्यादा वाटर स्प्रिंकलर तैनात करना भी योजना का हिस्सा है. निर्माण स्थलों पर एआई आधारित डस्ट मॉनिटरिंग लागू की जाएगी. इन कदमों से प्रदूषण में कमी आएगी और दिल्ली को रहने के लिए बेहतर शहर बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का फोकस साफ हवा, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टिकाऊ विकास पर है.

डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शाहदरा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने व्यक्ति निर्माण के जरिए समाज को संगठित करने का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी देश सेवा की प्रेरणा देता है. यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिमा से अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को रोज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी.

आरोग्य संस्थान का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि यहां नई मंजिल बनाई जाएगी और आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी. उन्होंने अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. सरकार चाहती है कि यमुनापार क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुनापार विकास बोर्ड को 700 करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया गया है. इससे सड़कों, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है. सरकार का कहना है कि दिल्ली का विकास हर नागरिक का अधिकार है. यमुना के आर हो या पार, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाएगा. डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को आगे बढ़ाने में प्रेरणा का केंद्र बनेगी.

