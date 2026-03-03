  • Hindi
Delhi Flower Festival: फूलों से महकी दिल्ली, शुरू हुआ फ्लावर फेस्टिवल, क्या एंट्री के पैसे भी लगेंगे? यहां है पूरी डिटेल्स

Delhi Flower festival:  दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में चार दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है. फ्लावर फेस्टिवल में एंट्री फ्री है और यहां 48 प्रजातियों के 15 हजार से ज्यादा फूलों की प्रदर्शनी है.

Delhi Flower festival: देश की राजधानी दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 4 दिवसीय ‘फ्लावर फेस्टिवल 2026’ का भव्य शुभारंभ किया. फ्लावर फेस्टिवर का आयोजन नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की तरफ से किया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को और अधिक सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग ट्यूलिप देखने कश्मीर जाते थे, लेकिन आज NDMC के प्रयासों से दिल्लीवासी राजधानी में ही रंग-बिरंगे ट्यूलिप और अन्य पुष्पों का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने इसे ‘सेल्फी फेस्टिवल’ की संज्ञा देते हुए कहा कि यह आयोजन नागरिकों के लिए आनंद और उत्साह का अवसर बन गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फाल्गुन माह में आयोजित यह पुष्पोत्सव राजधानी को रंगों और खुशबू से सराबोर कर रहा है. NDMC के उद्यान विभाग के माली एवं अधिकारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अथक परिश्रम से पूरा क्षेत्र पुष्पों से खिल उठा है और अन्य विभागों को भी इन प्रयासों से प्रेरणा लेकर दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र को हरित एवं सुंदर बनाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने NDMC की तरफ से विकसित की गई पुष्प संरचनाओं, पिरामिड आकृतियों और विविध फूलों की सज्जा की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यदि इसी प्रकार परिश्रम जारी रहा तो पूरी दिल्ली फूलों से सराबोर हो सकती है. मुख्यमंत्री ने सभी दिल्लीवासियों से आह्वान किया कि वे परिवार सहित इस सुंदर फ्लावर फेस्टिवल में आएं, वसंत ऋतु की इस पुष्प-छटा का आनंद लें और दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने के संकल्प में सहभागी बनें.

48 किस्मों के 15,500 से पोटेड प्लांट्स

फ्लावर फेस्टिवल में 48 अलग-अलग प्रजातियों के 15,500 से अधिक पोटेड प्लांट्स को 18 अलग-अलग सेक्शनों में प्रदर्शित किया गया है. डहेलिया, पेटूनिया, पैंसी, साल्विया, मैरीगोल्ड समेत मौसमी पुष्पों के समूह विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. उत्सव में ट्रे गार्डन, लैंडस्केप गार्डन, बड़े आकार की हैंगिंग बास्केट, टेरारियम, पूर्वी एवं पश्चिमी शैली की पुष्प सज्जा (इकेबाना), पशु-पक्षी आकृतियों वाले फ्लोरल फिगर, रंग-बिरंगे फ्लोरल बोर्ड तथा पिरामिड, हार्ट शेप, कोनिकल एवं सिलेंडर आकार की पुष्प संरचनाएं विशेष सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित की गई हैं.

क्या टिकट के पैसे भी लगेंगे?

यह चार दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल 3 मार्च से 6 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा. यहां आप खिले हुए पुष्पों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे. परिसर में नर्सरी पौधों, बोन्साई, कैक्टस एवं सक्यूलेंट, हर्बल पौधों, हाइड्रोपोनिक्स, बागवानी उपकरण, बीज, गमले, उर्वरक तथा सजावटी सामग्री की बिक्री के लिए विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे नागरिक बागवानी से जुड़ी सामग्रियां खरीद सकेंगे.

