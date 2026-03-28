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Rekha Gupta India Innovates 2026 Hackathon Youth Innovation Delhi Vision Ideas Impact Growth

“इंडिया इनोवेट्स 2026” बना युवाओं के सपनों का मंच, दिल्ली में आयोजित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन

India Innovates 2026: रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 में युवाओं को इनोवेशन, नए आइडिया और “दिल्ली 2.0” के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

youth innovation in delhi

India Innovates 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “इंडिया इनोवेट्स 2026 – वर्ल्ड्स बिगेस्ट हैकाथॉन” में हिस्सा लिया और वहां मौजूद युवाओं से सीधे बात की. यह इवेंट खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए था जो नए आइडिया पर काम कर रहे हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं. उन्होंने स्टेज से बात करते हुए कहा कि आज का समय ऐसा है जहां हर किसी के पास कुछ नया सोचने का मौका है. अगर आइडिया सही हो और मेहनत के साथ उस पर काम किया जाए, तो वह बड़ी सफलता में बदल सकता है. उन्होंने युवाओं को खुलकर सोचने और अपने आइडिया पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित किया.

सिर्फ टेक नहीं, जिंदगी आसान बनाने वाले आइडिया

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस हैकाथॉन में जो आइडिया सामने आए हैं, वे सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं हैं. ये ऐसे आइडिया हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने बताया कि कई प्रोजेक्ट शहरों को ज्यादा स्मार्ट बनाने, ट्रैफिक और पब्लिक सर्विस को आसान करने और लोगों की जिंदगी को बेहतर करने पर काम कर रहे हैं. कुछ आइडिया ऐसे भी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. उनका कहना था कि जब युवा अपने आसपास की समस्याओं को समझकर उनका हल निकालते हैं, तभी असली बदलाव आता है. यही चीज इनोवेशन को खास बनाती है.

युवा ताकत: आइडिया से असर तक का सफर

रेखा गुप्ता ने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी के पास बड़ी ताकत है. ये लोग सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपने आइडिया को जमीन पर उतारने का हौसला भी रखते हैं. उन्होंने कहा कि आज के स्टूडेंट्स और यंग इनोवेटर्स आइडिया को प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट को असली असर में बदल सकते हैं. यही चीज उन्हें खास बनाती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर युवाओं को सही प्लेटफॉर्म और सपोर्ट मिले, तो वे देश के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं. ऐसे इवेंट उसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जहां हर किसी को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है.

“दिल्ली 2.0” का विजन: नई सोच के साथ नई दिशा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने “दिल्ली 2.0” का जिक्र करते हुए एक नया विजन शेयर किया. उन्होंने कहा कि हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जो नई सोच से आगे बढ़े और हर किसी को साथ लेकर चले. उन्होंने बताया कि यह नई दिल्ली सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और जुड़ाव पर भी खड़ी होनी चाहिए. मतलब, शहर में विकास हो, लेकिन साथ ही लोग खुद को सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करें. उनका फोकस साफ था – इनोवेशन, बराबरी और भरोसा. अगर ये तीनों साथ चलते हैं, तो शहर सच में आगे बढ़ सकता है.

युवाओं को बताया देश की सबसे बड़ी ताकत

अंत में रेखा गुप्ता ने सभी युवाओं के उत्साह और मेहनत की दिल से सराहना की. उन्होंने कहा कि देश के युवा ही उसकी असली ताकत हैं और वही आने वाले समय को बेहतर बनाएंगे. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे अपने आइडिया पर काम करते रहें. छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकती है. उनका संदेश साफ था – अगर जुनून है और मेहनत करने का इरादा है, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं. ऐसे इवेंट युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और उन्हें अपने सपनों को सच करने की दिशा दिखाते हैं.

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