दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने डॉ. सुभाष चंद्रा को लिखा शोक पत्र, पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर जताई संवेदना

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डॉ. सुभाष चंद्रा को शोक पत्र भेजा. उन्होंने नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख जताते हुए परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की.

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सीएम रेखा गुप्ता ने पत्र लिख जताई संवेदना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक भावुक पत्र लिखा है. इससे पहले रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर भी दुख जताया था. अब उन्होंने व्यक्तिगत पत्र भेजकर डॉ. सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 13 जुलाई 2026 (सोमवार) को मुंबई में निधन हो गया था. वह 96 साल के थे. उनका अंतिम संस्कार 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को हरियाणा के हिसार में किया गया. नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक रहे. उन्होंने कारोबार से दूरी बनाए रखी, लेकिन सामाजिक कामों और गोसेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे.

रेखा गुप्ता ने पत्र में क्या लिखा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शोक संदेश में लिखा कि उन्हें नंद किशोर गोयनका के निधन का समाचार बेहद दुखद लगा. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में उनकी संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्रा और पूरे परिवार के साथ हैं. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नंद किशोर गोयनका के निधन से परिवार के जीवन में जो खालीपन आया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. यह परिवार के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है. रेखा गुप्ता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें. उन्होंने अपने संदेश का अंत “ॐ शांति” के साथ किया.

पूर्व सांसद व Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें। ॐ शांति pic.twitter.com/G1Fu5JfkM2 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 13, 2026

पहले सोशल मीडिया पर भी जताया था दुख

शोक पत्र भेजने से पहले रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर भी नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख जताया था. उन्होंने लिखा था कि पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता तथा समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की थी.