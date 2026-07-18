दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने डॉ. सुभाष चंद्रा को लिखा शोक पत्र, पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर जताई संवेदना

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डॉ. सुभाष चंद्रा को शोक पत्र भेजा. उन्होंने नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख जताते हुए परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 18, 2026, 9:10 PM IST
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने डॉ. सुभाष चंद्रा को लिखा शोक पत्र, पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर जताई संवेदना
सीएम रेखा गुप्ता ने पत्र लिख जताई संवेदना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक भावुक पत्र लिखा है. इससे पहले रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर भी दुख जताया था. अब उन्होंने व्यक्तिगत पत्र भेजकर डॉ. सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 13 जुलाई 2026 (सोमवार) को मुंबई में निधन हो गया था. वह 96 साल के थे. उनका अंतिम संस्कार 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को हरियाणा के हिसार में किया गया. नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक रहे. उन्होंने कारोबार से दूरी बनाए रखी, लेकिन सामाजिक कामों और गोसेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे.

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रेखा गुप्ता ने पत्र में क्या लिखा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शोक संदेश में लिखा कि उन्हें नंद किशोर गोयनका के निधन का समाचार बेहद दुखद लगा. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में उनकी संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्रा और पूरे परिवार के साथ हैं. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नंद किशोर गोयनका के निधन से परिवार के जीवन में जो खालीपन आया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. यह परिवार के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है. रेखा गुप्ता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें. उन्होंने अपने संदेश का अंत “ॐ शांति” के साथ किया.

पहले सोशल मीडिया पर भी जताया था दुख

शोक पत्र भेजने से पहले रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर भी नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख जताया था. उन्होंने लिखा था कि पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता तथा समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की थी.

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