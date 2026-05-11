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सोमनाथ अमृत महोत्सव पर भोलेनाथ की भक्ति में डूबीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, गौरी शंकर मंदिर में की पूजा

Somnath Swabhiman Parv: सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक किया.

Published date india.com Published: May 11, 2026 3:09 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta Somnath Swabhiman Parv

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (11 मई) को सोमनाथ जी के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय राजधानी के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सहयोगी मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के साथ जलाभिषेक भी किया. उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र दी के आह्वान पर सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ गौरी शंकर मंदिर पहुंचीं थीं.

गौरी शंकर मंदिर में किया जलाभिषेक

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक किया. इसके साथ-साथ उन्होंने लाइव प्रसारण के माध्यम से गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के चल रहे भव्य आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि अनगिनत आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सोमनाथ का पुनर्निर्माण यह संदेश देता है कि भारत की संस्कृति, श्रद्धा और सनातन चेतना को कभी पराजित नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जी के नेतृत्व में आज भारत ‘विकास भी और विरासत भी’ के संकल्प के साथ विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है. भारत की सांस्कृतिक चेतना आज सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रही है. इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा,कपिल मिश्रा समेत भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

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