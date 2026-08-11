केजरीवाल की AAP पर जमकर बरसीं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार AAP सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने CAG रिपोर्ट, 20 हजार करोड़ रुपये खर्च न होने और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाए.

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रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार का दावा कुछ भी रहा हो, लेकिन CAG रिपोर्टों से कई सवाल सामने आए हैं. (Photo from IANS)

दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद लंबित CAG रिपोर्टों को तुरंत विधानसभा के पटल पर रखा गया और पिछले करीब डेढ़ साल में 19 CAG रिपोर्टें सदन में पेश की जा चुकी हैं. इन रिपोर्टों पर नियम के मुताबिक, आगे की कार्रवाई चल रही है और लोक लेखा समिति (PAC) भी इनकी जांच कर रही है. सीएम ने कहा कि CAG देश की सर्वोच्च संवैधानिक ऑडिट संस्था है और उसकी रिपोर्ट सरकारी धन के इस्तेमाल और प्रशासनिक कामकाज की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है.

केजरीवाल सरकार 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकी: रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने 2024-25 के बजट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि दिल्ली की पिछली सरकार के पास पैसा होने के बावजूद करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए. उन्होंने कहा कि उस साल दिल्ली का बजट करीब 80,798 करोड़ रुपये था, लेकिन सरकार ने लगभग 61 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए. सीएम ने आरोप लगाया कि जनता के हित में पैसा खर्च करने के बजाय पिछली सरकार के दौरान सरकारी धन के गलत इस्तेमाल और कथित घोटालों पर ज्यादा ध्यान दिया गया. हालांकि, ये आरोप मौजूदा सरकार के हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा.

CAG रिपोर्ट में अनियमितताओं का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि CAG की रिपोर्टों में पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े अलग-अलग विभागों और योजनाओं में वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं, यमुना की सफाई, नए स्कूलों, सड़कों और जनता से जुड़ी दूसरी योजनाओं पर अपेक्षित काम नहीं हुआ. रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार का दावा कुछ भी रहा हो, लेकिन CAG रिपोर्टों से कई सवाल सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच जरूरी है और सरकार रिपोर्टों के आधार पर पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने की दिशा में काम कर रही है.

GST रिफंड पर भी सीएम ने गिनाया काम

रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की GST रिफंड नीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2025-26 में सरकार ने 1,313 करोड़ रुपये का GST रिफंड दिया, जबकि 2026-27 में आधा साल बीतने तक 550 करोड़ रुपये का रिफंड किया जा चुका है. सीएम का कहना था कि सरकार की कोशिश है कि लोगों का पैसा समय पर उन्हीं तक पहुंचे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय CAG रिपोर्टों को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई और PAC की बैठकें भी नहीं हुईं. रेखा गुप्ता ने कहा कि अब रिपोर्टों को सदन में रखा जा रहा है और PAC लगातार उनका परीक्षण कर रही है, ताकि सामने आई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय की जा सके.