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मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, देश की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद
Rekha Gupta News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है.
Rekha Gupta News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मां वैष्णो देवी के पवित्र दरबार पहुंचीं. उन्होंने भवन में जाकर माता के दर्शन किए और इस पल को बहुत खास बताया. त्रिकुटा पर्वत पर स्थित यह मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. यहां पहुंचते ही एक अलग सुकून और शांति महसूस होती है. रेखा गुप्ता ने भी इस पवित्र जगह पर समय बिताया और पूरे मन से माता के दर्शन किए. उन्होंने कहा कि यहां आकर मन शांत हो जाता है और एक नई ऊर्जा मिलती है.
आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र
मां वैष्णो देवी का दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और भरोसे का मजबूत प्रतीक है. यहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक उम्मीद होती है. माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना यहां पूरी होती है. रेखा गुप्ता ने भी यही महसूस किया कि इस जगह पर आकर मन खुद-ब-खुद भक्ति में डूब जाता है. चारों तरफ “जय माता दी” के जयकारे गूंजते रहते हैं, जो माहौल को और भी खास बना देते हैं. यह जगह हर किसी को पॉजिटिव सोच और हिम्मत देती है.
मां के चरणों में झुकाया शीश
दर्शन के दौरान रेखा गुप्ता ने माता के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की. उन्होंने पूरे दिल से मां का आशीर्वाद लिया और अपने अनुभव को बहुत भावुक बताया. इस दरबार में पहुंचकर हर इंसान खुद को मां के करीब महसूस करता है. यहां की शांति और माहौल मन को अंदर से सुकून देता है. रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे पल जिंदगी में खास होते हैं, जब इंसान अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर भगवान के सामने जाता है और मन की बात कहता है.
देश और दिल्ली के लिए मांगी खुशहाली
रेखा गुप्ता ने मां वैष्णो देवी से प्रार्थना की कि दिल्ली और पूरे देश के लोगों पर हमेशा कृपा बनी रहे. उन्होंने हर परिवार के लिए सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने यह भी कहा कि देश आगे बढ़े और हर किसी की जिंदगी बेहतर हो. इस तरह की प्रार्थना सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर भी की जाती है. उन्होंने चाहा कि हर घर में खुशी बनी रहे और लोग अपने जीवन में तरक्की करें.
भक्ति से मिलता है सुकून और ताकत
इस यात्रा के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि भक्ति इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है. मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर उन्हें नई ऊर्जा और पॉजिटिव सोच मिली. ऐसे धार्मिक स्थान लोगों को तनाव से दूर रखते हैं और जीवन में सही दिशा देते हैं. उन्होंने लोगों से भी कहा कि समय-समय पर ऐसे पवित्र स्थानों पर जाना चाहिए. इससे मन को शांति मिलती है और जिंदगी को देखने का नजरिया भी बेहतर होता है. अंत में उन्होंने “जय माता दी” कहकर अपनी भावना व्यक्त की.