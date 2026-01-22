Hindi News

Republic Day 2026 Traffic Diversion Noida Delhi Border Heavy Vehicles Ban Chilla Red Light

गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा-दिल्ली के इन 4 रोड पर एंट्री बंद! भारी वाहन बैन, जानें डायवर्ट का पूरा प्लान

यात्रा शुरू करने से पहले रूट चेक करना जरूरी है, क्योंकि पीक आवर्स में देरी हो सकती है. जानिए किन किन रूट्स पर बदलाव किए गए हैं.

देखिए कौन सा रोड रहेगा बंद

गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख डायवर्जन लागू किए हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को मुख्य परेड के सुरक्षा व सुचारू यातायात के लिए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस के अनुसार, नोएडा से दिल्ली जाने वाले मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम और हल्के) पर दिल्ली प्रवेश प्रतिबंधित है. केवल आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को छूट मिलेगी.

22 जनवरी 2026 की रात 10 बजे से 23 जनवरी 2026 को रिहर्सल समाप्त होने तक.

25 जनवरी 2026 की रात 10 बजे से 26 जनवरी 2026 को परेड समाप्त होने तक.

ये प्रतिबंध नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाले प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर लागू हैं, जिनमें चिल्ला रेड लाइट, डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे, कालिंदी कुंज यमुना बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेस-वे शामिल हैं. इन रास्तों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा, खासकर वे जो दिल्ली से आगे अन्य गंतव्यों की ओर जा रहे हों.

डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) को मुख्य वैकल्पिक रूट बनाया है ताकि यात्रा सुचारू रहे.

प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं: चिल्ला रेड लाइट बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन: चिल्ला रेड लाइट पर यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईपीई होकर गंतव्य तक पहुंचें.

डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन: डीएनडी टोल प्लाजा पर यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईपीई की ओर डायवर्ट.

कालिंदी कुंज यमुना बॉर्डर से: यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा पर डायवर्ट, फिर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईपीई होकर आगे.

यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहन: फलैदा कट, रबूपुरा, सर्विस रोड, गलगोटिया, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, पुस्ता तिराहा, होंडा सीएल चौक और कस्बा कासना से होते हुए ईपीई पर पहुंचें.

जीरो प्वाइंट से: परीचौक की ओर डायवर्ट कर ईपीई से गंतव्य तक.

ये डायवर्जन मुख्य रूप से भारी वाहनों पर केंद्रित हैं, लेकिन सामान्य वाहनों को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर पर चेकिंग और रूट बदलाव से जाम की संभावना बढ़ जाती है. अखबार ‘आज तक’ (21 जनवरी 2026) की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना दिल्ली में परेड रिहर्सल (23 जनवरी) और मुख्य कार्यक्रम (26 जनवरी) के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है.

दिल्ली में कर्तव्य पथ, विजय चौक से रेड फोर्ट तक के रूट पर पहले से ही रिहर्सल के लिए अलग प्रतिबंध हैं, लेकिन नोएडा से आने वाले ट्रैफिक पर यह अतिरिक्त प्रभाव डालता है.

यात्री असुविधा से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक मार्ग चुनें और रीयल-टाइम अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 9971009001 या व्हाट्सएप 8750871493 पर संपर्क करें.

