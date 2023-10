Sanjay Singh की गिरफ्तारी पर, राघव चड्ढा बोले- आज तक किसी एजेंसी को फूटी कौड़ी नहीं मिली, नेताओं के ये हैं रिएक्शन

Sanjay Singh : आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) की आज बुधवार को दिल्ली में हुई गिरफ्तारी को लेकर पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है . आज सुबह से आप सांसद के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED)की रेड शुरू होते ही नेताओं के बयान आना शुरू हो गए थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अधिकतर दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं. आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, 15 महीने बीतने के बाद, लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जांच में आज तक किसी एजेंसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली. ये दिखाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है.

राघव चड्ढा ने कहा, “पिछले करीब 15 महीनों से भाजपा एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगा रही है. पिछले 15 महीनों में 1 हजार जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी कराई गई है. कई अफसर इसमें लगे हुए हैं. 15 महीने बीतने के बाद, लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जांच में आज तक किसी एजेंसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली. अगर कोई घोटाला होता तो न जाने कितनी संपत्ति बरामद होती. ये दिखाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, “…जिस तरह से वे पत्र लिखते थे उससे लगता था कि उनके जितना ईमानदार कोई नहीं है. आज उनके सह-आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं…” इस शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ़्तारी से पता चलता है कि आंच सिर्फ संजय सिंह या मनीष सिसौदिया या सत्येन्द्र जैन तक नहीं रहेगी, लगता है कि अरविंद केजरीवाल इनके सरगना हैं और आंच उन तक पहुंचेगी…

कल पत्रकारों पर कार्रवाई हुई और आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ़्तार किया गया… सच बोलेंगे, जनता की आवाज़ उठाओगे तो वहां पर आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा. आने वाला दिन में इनका प्रयास होगा कि बिहार औ झारखंड में भी छापेमारी की जाए.

#WATCH | Patna: On the arrest of AAP MP Sanjay Singh, Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav says, “Yesterday there was action on journalists and today it is being said that Sanjay Singh has been arrested…Wherever the regional party is doing a good job, the BJP is causing them trouble… pic.twitter.com/wsvmR0dKxx

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, “यह बीजेपी की हताशा को दर्शाता है. बीजेपी जानती है कि वे आगामी राज्य चुनाव और लोकसभा चुनाव हार जाएंगे. कल वरिष्ठ पत्रकारों पर छापे पड़े और आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. यह विपक्ष को चुप कराने की कोशिश है.” हम डरेंगे नहीं और देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे…इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है और संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा…”

आप सांसद संजय की गिरफ़्तारी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ”ED ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है. जब आपने करोड़ों रूपए रिश्वत ली, दिनेश अरोड़ा ने पैसे इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया… जब आप करोड़ों रुपए ले रहे थे तब जेल तो जाना पड़ेगा.

“कांग्रेस किसी भी प्रकार की अनियमितता का समर्थन नहीं करती है और शराब नीति मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. यदि कोई व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि वह/ वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है तो यह एजेंसियों का दुरुपयोग है. जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

आप विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली शराब नीति मामले में पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, “देश में अघोषित आपातकाल है. आपातकाल का आगाज हो चुका है. भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, INDIA की जीत हो रही है. ये उसी की घबराहट है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है. हम संघर्ष करते रहेंगे.

आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मंत्री और पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है, ”आज बिना किसी सबूत या ठोस कारण के संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है. इससे साबित होता है कि पीएम जानते हैं कि वह चुनाव हार रहे हैं.” जिस नुकसान के डर से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से ऐसे काम करवा रही है…”

#WATCH | On the arrest of AAP MP Sanjay Singh, Delhi Minister and party’s MLA Saurabh Bharadwaj says, “Today, Sanjay Singh has been arrested without any evidence or concrete reason. It proves that the PM knows that he is losing the elections. There is desperation and fear of loss… pic.twitter.com/0hs315RXpI

बता दें, ईडी (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को देर शाम गिरफ्तार कर लिया. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. इससे पहले दिन में एजेंसी ने इस मामले में संजय सिंह (51) के आवास पर छापा मारा था. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी इस अभियान के दौरान छापे मारे गए। ईडी ने इस मामले में पहले सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी.

#WATCH | Delhi | AAP MP Sanjay Singh was taken away from his residence by ED officials earlier this evening.

He has been arrested following a raid by the central agency at his residence in connection with the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/kyTPVOMPe8

— ANI (@ANI) October 4, 2023