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सत्य निकेतन हादसे में 1 की मौत, अब तक 6 लोगों को बचाया; मलबे में जिंदगी की तलाश

दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला PG बिल्डिंग गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. वहीं, पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 6, 2026, 6:06 PM IST
सत्य निकेतन हादसे में 1 की मौत, अब तक 6 लोगों को बचाया; मलबे में जिंदगी की तलाश
हादसे के वक्त बेसमेंट में रिपेयर का काम चल रहा था और इसी दौरान पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. (Photo made from AI)
  • सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई
  • अब तक 6 लोगों को मलबे से निकाल अस्पताल भेजा जा चुका है
  • दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करने का फैसला लिया
  • कांग्रेस और AAP ने हाईलेवल जांच और जवाबदेही की मांग की

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक नहीं बल्कि दो बिल्डिंग गिरने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया करीब 40-50 साल पुरानी इस इमारत में PG चल रहा था. इस बिल्डिंग में एक बेसमेंट और ऊपर पांच मंजिलें थीं. हादसे के वक्त बेसमेंट में रिपेयर का काम चल रहा था और इसी दौरान पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

1 की मौत, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, रेस्क्यू टीमों ने मलबे से अब तक छह लोगों को बाहर निकाला है. सभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, मलबे से निकाले गए एक व्यक्ति को AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, राहत और बचाव का काम जारी है. प्रशासन की टीमें मलबे को हटाकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं और लोग तो अंदर नहीं फंसे हैं. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटनास्थल पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की.

और पढ़ें: 'किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला...', सत्य निकेतन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई आंखोंदेखी

हादसे पर सियासी घमासान

इस हादसे के बाद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि PG में सुरक्षा व्यवस्था, लेआउट प्लान और फायर सेफ्टी की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने MCD, NDMC, फायर विभाग और दिल्ली सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

AAP ने मांगी हाईलेवल जांच

वहीं, आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे को चिंताजनक बताते हुए कहा कि दिल्ली में ऐसी घटनाएं सरकारी लापरवाही के कारण हो रही हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है. दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी मलबे में छात्रों समेत कई लोगों के फंसे होने की आशंका पर चिंता जताई और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाने की मांग की. उन्होंने मामले की हाईलेवल जांच और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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