पिलर खिसका और भरभराकर गिर गई बिल्डिंग... सत्य निकेतन हादसे में 3 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

दिल्ली के सत्य निकेतन में पुरानी बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत और 9 लोगों के रेस्क्यू की जानकारी सामने आई है. प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

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अधिकारी मौके पर काम कर रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है. (Photo made from AI)

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू किए गए लोगों में 3 की मौत हो गई

CM रेखा गुप्ता ने कहा- जिम्मेदार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मलबे से अब तक 9 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 3 की मौत हो गई. हादसे की खबर के तुरंत बाद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर काम कर रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है.

बेसमेंट में खुदाई के बाद भरभराकर गिरी इमारत

वहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घटनास्थल वाली स्थिति को लेकर कहा कि इमारत पुरानी थी और उसमें निर्माण व मरम्मत का काम चल रहा था. उनके मुताबिक, बेसमेंट में किसी तरह की खुदाई की जा रही थी, इसी दौरान एक पिलर खिसक गया और पूरी बिल्डिंग ढह गई. जानकारी के अनुसार, यह इमारत PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और घटना के वक्त बिल्डिंग में छात्र मौजूद थे. सीएम रेखा ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार चाहे बिल्डिंग मालिक हो या कोई अधिकारी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

#WATCH | Delhi: Search and rescue operations are underway on a war footing in South Delhi’s Satya Niketan area following the collapse of a building. Teams from the National Disaster Response Force (NDRF), Fire Service, Delhi Police, and other agencies are working at the site… pic.twitter.com/7mUvZDgvoS — ANI (@ANI) September 6, 2026

छात्रों की सुरक्षा पर विपक्ष ने उठाए सवाल

हादसे को लेकर कांग्रेस और NSUI की ओर से भी चिंता दिखाई दी. राहुल गांधी का कहना है कि मलबे में कई लोग के फंसे होने की आशंका है और NDRF, दिल्ली फायर सर्विस समेत सभी बचाव दलों को हर छात्र तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. घायलों को तुरंत बेहतर इलाज देने की अपील भी की गई. इस घटना ने छात्रों के रहने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पर्याप्त हॉस्टल नहीं होने की वजह से कई छात्र PG में रहने को मजबूर होते हैं.

अमित शाह ने संभाला मोर्चा, कार्यक्रम रद्द किए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे से जुड़ी जानकारी दिल्ली CM रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF प्रमुख से बात कर ली. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF आपसी तालमेल के साथ तेजी से बचाव अभियान चला रहे हैं और घायलों को जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है. हादसे की खबर मिलने के बाद अमित शाह ने गोवा में अपने निर्धारित कार्यक्रम भी रद्द कर दिए.