दिल्ली हॉस्टल हादसा: छात्रों से वसूली 3 महीने की सिक्योरिटी, सुरक्षा से झाड़ लिया पल्ला, एग्रीमेंट की शर्तों पर उठे सवाल

दिल्ली के Hostel Daze हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद एग्रीमेंट वायरल हो रहा है. 3 महीने की सिक्योरिटी, दायित्व खंड और बिना मंजूरी के चल रहा PG वाले प्लान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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छात्रों के लिए कई और सख्त नियम भी थे, जैसे- दीवारों पर पोस्टर या स्टिकर नहीं लगाना. (Photo from IANS)

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में अब तक 7 छात्रों की मौत हो चुकी है

इस बीच, सोशल मीडिया पर हॉस्टल का रेंट एग्रीमेंट वायरल हो रहा है

छात्रों से 3 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का एडवांस किराया लिया गया

5 मंजिला इमारत में बिना मंजूर बिल्डिंग प्लान के हॉस्टल चल रहा था

Satya Niketan Updates: दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल डेज की 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई. अब बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लिखा है – PG authorities are not responsible against any casualties or risk to me (student). यानी हादसे या जान के जोखिम की स्थिति में हॉस्टल की जिम्मेदारी नहीं होगी. एग्रीमेंट के मुताबिक, छात्रों से 3 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का एडवांस किराया लिया जाता था. यहीं नहीं सिक्योरिटी एग्रीमेंट खत्म होने से पहले किसी भी हालत में वापस नहीं करने की बात भी लिखी थी. फर्नीचर या सामान को नुकसान होने पर उसका पैसा सिक्योरिटी से काटने का नियम था.

आग, भूकंप, आपदा में घायल हुए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं

एग्रीमेंट में छात्रों के लिए कई और सख्त नियम भी थे, जैसे- दीवारों पर पोस्टर या स्टिकर नहीं लगाना. अगर कोई छात्र तय समय से पहले हॉस्टल छोड़ता, यहां तक कि आनुशासिक क्रिया के कारण निकाला जाता है, तो उसे हॉस्टल फीस या सिक्योरिटी वापस नहीं मिलेगी. यह भी लिखा था कि आग, भूकंप, भारी बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदा में अगर कोई छात्र घायल हो जाता है या उसका सामान खराब हो जाता है, तो छात्र को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. प्रबंधन को छात्रों के कमरे या हॉस्टल के स्थान बदलने और अनुशासनहीनता पर तुरंत निकालने का अधिकार भी था.

50 साल पुरानी इमारत, बिना मंजूरी के चल रहा था PG

इस मामले में हरिराम बंसल, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटे महेश बंसल को गिरफ्तार किया गया है. जमीन उर्मिला के नाम है, जबकि बिजली कनेक्शन हरिराम और महेश के नाम दर्ज बताए गए हैं. जिस इमारत में PG चल रहा था, वह करीब 50 साल पुरानी थी. MCD के मुताबिक, इलाके में सिर्फ दो मंजिला निर्माण की अनुमति थी और इस इमारत का कोई मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान भी नहीं था. कुछ महीने पहले बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, लेकिन उसे रेनोवेट कर अगस्त में करीब 30 कमरों वाले हॉस्टल के तौर पर किराए पर देना शुरू कर दिया. जानकारी के अनुसार, हर कमरे में 2-3 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी.

SHOCKING | Rent agreement of the Hostel Daze building in Delhi’s Satya Niketan, which collapsed killing 6, absolved the authorities of responsibility for any casualty or safety risk to tenants, despite students paying security deposits and advance rent pic.twitter.com/u0n7X9tp2z — The Tatva (@thetatvaindia) September 7, 2026

डिस्केलमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता.

पड़ोसी मकान को गिराने का आदेश, MCD अफसर निलंबित

6 सितंबर को MCD ने पास की प्रॉपर्टी संख्या 13 को गिराने का आदेश दिया था. क्योंकि उससे लोगों और आसपास की इमारतों को खतरा बताया गया था. हालांकि, हादसे वाली इमारत प्रॉपर्टी संख्या 14 थी. अब सवाल यही है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल पेइंग गेस्ट हॉस्टल कैसे चल रहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. हादसे के बाद, MCD ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया.