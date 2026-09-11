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सत्य निकेतन PG: हादसे से कुछ घंटे पहले ही मिल गया खतरे का संकेत, फिर भी चलता रहा काम

सत्य निकेतन PG हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है. पता चला है कि इमारत गिरने से कुछ घंटे पहले निर्माण को लेकर चेतावनी दी गई थी. आइए जानते हैं पुलिस जांच से जुड़े सभी जरूरी अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 11, 2026, 4:24 PM IST
सत्य निकेतन PG: हादसे से कुछ घंटे पहले ही मिल गया खतरे का संकेत, फिर भी चलता रहा काम
मजदूर ने कहा था कि बेसमेंट में चल रहे काम की वजह से इमारत पर भार पड़ रहा है. (Photo from IANS)
  • सत्य निकेतन PG हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी
  • हादसे से कुछ घंटे पहले इमारत गिरने को लेकर चेतावनी दी गई थी
  • PG ऑपरेटर सुधांशु ने मालिक के बेटे को रेनोवेशन करवाने से भी रोका था
  • आरोपी शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया

Satya Niketan Case: दिल्ली के सत्य निकेतन में PG गिरने से हुई सात लोगों की मौत के मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे. आरोपी PG ऑपरेटर और सुधांशु का पार्टनर शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने शुभम और सुधांशु की 2 दिन की कस्टडी मांगी की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और शुभम का मोबाइल फोन भी बरामद करना है.

मजदूर ने पहले ही दे दी बिल्डिंग गिरने की चेतावनी

केस में बड़ा खुलाया यह हुआ है कि हादसे से कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने सुधांशु को फोन कर चेतावनी दी थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूर ने कहा था कि बेसमेंट में चल रहे काम की वजह से इमारत पर भार पड़ रहा है, दीवार कभी भी गिर सकती है. पुलिस पूछताछ में सुधांशु ने बताया कि उसने मालिक के बेटे को भी रेनोवेशन काम आगे बढ़ाने से सावधान किया था. उसका दावा था कि इमारत की नींव अतिरिक्त मंजिलों का भार नहीं उठा सकती थी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण के दौरान इमारत का निरीक्षण हुआ था या नहीं?

और पढ़ें: सत्य निकेतन PG हादसा: कैसे भरभराकर गिर गई 5 मंजिला बिल्डिंग? 3 ट्रक मलबा, एक दीवार और दुकान का है कनेक्शन

3 महीने पहले पुलिस ने भी जताई थी चिंता

यही नहीं इस हादसे से करीब 3 महीने पहले भी सत्य निकेतन की इमारतों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई थी. HT के मुताबिक, 17 जून को साउथ कैंपस थाने के SHO ने SDM महरौली को पत्र लिखकर इलाके में पब्लिक सेफ्टी को लेकर जल्द कार्रवाई की सलाह दी थी. यह पत्र हौज रानी में आग लगने के करीब दो हफ्ते बाद भेजा गया था.

कोर्ट ने ठुकराई जमानत, 2 दिन की कस्टडी में आरोपी

आरोपी शुभम त्यागी को लेकर कोर्ट में दावा किया गया कि वह निवेशक ही नहीं, बल्कि सुधांशु का को-लीसी और बिजनेस पार्टनर भी था. दोनों Hotel/Hostel Daze नाम से PG चलाते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, इमारत 1.05 लाख रुपये महीने के किराये पर ली गई थी और 6 सितंबर 2025 को अलग-अलग मंजिलों के लिए समझौते हुए थे. आरोप है कि शुभम ने जमानत याचिका में केवल सुधांशु का रेंट एग्रीमेंट लगाया. पुलिस का यह भी आरोप है कि अनुमति के बिना पुराने आवासीय भवन में कमर्शियल PG चलता रहा, जबकि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण व बदलाव जारी थे. मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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