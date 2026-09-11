सत्य निकेतन PG: हादसे से कुछ घंटे पहले ही मिल गया खतरे का संकेत, फिर भी चलता रहा काम

Satya Niketan Case: दिल्ली के सत्य निकेतन में PG गिरने से हुई सात लोगों की मौत के मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे. आरोपी PG ऑपरेटर और सुधांशु का पार्टनर शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने शुभम और सुधांशु की 2 दिन की कस्टडी मांगी की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और शुभम का मोबाइल फोन भी बरामद करना है.
केस में बड़ा खुलाया यह हुआ है कि हादसे से कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने सुधांशु को फोन कर चेतावनी दी थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूर ने कहा था कि बेसमेंट में चल रहे काम की वजह से इमारत पर भार पड़ रहा है, दीवार कभी भी गिर सकती है. पुलिस पूछताछ में सुधांशु ने बताया कि उसने मालिक के बेटे को भी रेनोवेशन काम आगे बढ़ाने से सावधान किया था. उसका दावा था कि इमारत की नींव अतिरिक्त मंजिलों का भार नहीं उठा सकती थी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण के दौरान इमारत का निरीक्षण हुआ था या नहीं?
यही नहीं इस हादसे से करीब 3 महीने पहले भी सत्य निकेतन की इमारतों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई थी. HT के मुताबिक, 17 जून को साउथ कैंपस थाने के SHO ने SDM महरौली को पत्र लिखकर इलाके में पब्लिक सेफ्टी को लेकर जल्द कार्रवाई की सलाह दी थी. यह पत्र हौज रानी में आग लगने के करीब दो हफ्ते बाद भेजा गया था.
Satya Niketan Building Collapse Case | Delhi’s Patiala House Court remanded Mahesh Gupta and Sanoj to judicial custody after police interrogation.
Mahesh Gupta is the building owner’s son, and Sanoj is a labour contractor.
They were produced before the court after 2 days of…
— ANI (@ANI) September 11, 2026
आरोपी शुभम त्यागी को लेकर कोर्ट में दावा किया गया कि वह निवेशक ही नहीं, बल्कि सुधांशु का को-लीसी और बिजनेस पार्टनर भी था. दोनों Hotel/Hostel Daze नाम से PG चलाते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, इमारत 1.05 लाख रुपये महीने के किराये पर ली गई थी और 6 सितंबर 2025 को अलग-अलग मंजिलों के लिए समझौते हुए थे. आरोप है कि शुभम ने जमानत याचिका में केवल सुधांशु का रेंट एग्रीमेंट लगाया. पुलिस का यह भी आरोप है कि अनुमति के बिना पुराने आवासीय भवन में कमर्शियल PG चलता रहा, जबकि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण व बदलाव जारी थे. मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.