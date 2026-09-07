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सत्य निकेतन हादसे पर कॉकरोच पार्टी का बड़ा वार, मुआवजे से PG Mafia तक कर दी ये 7 डिमांड

दिल्ली के सत्य निकेतन PG हादसे में 7 छात्रों की मौतों के बाद कॉकरोच पार्टी ने मुआवजा समेत 7 बड़ी मांग की है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 7, 2026, 11:23 PM IST
सत्य निकेतन हादसे पर कॉकरोच पार्टी का बड़ा वार, मुआवजे से PG Mafia तक कर दी ये 7 डिमांड
पार्टी ने इसे बड़े PG Mafia की जांच से जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क को सामने लाने की मांग की. (Photo from IANS)

Satya Niketan PG: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हॉस्टल डेज की इमारत गिरने से हुई 7 मौतों के बाद सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं. इस हादसे को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 7 बड़ी मांग की हैं. पार्टी का मानना है कि PG मालिक पर कार्रवाई काफी नहीं है. PG Mafia की जांच, अधिकारियों की जवाबदेही, छात्रों के लिए सुरक्षित आवास और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है.

कॉकरोच पार्टी ने सरकार के सामने रखीं ये 7 मांग-

  • CJP ने PG मालिक के खिलाफ कार्रवाई के बजाय स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग की है. उनका कहना है कि मालिक के साथ-साथ नेताओं और दूसरे लोगों के बीच कथित Nexus की भी जांच हो. पार्टी ने इसे बड़े PG Mafia की जांच से जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क को सामने लाने की मांग की.
  • कॉकरोच पार्टी ने स्कूल, कॉलेज और छात्रों के आवास सहित सभी ऐसी इमारतों का इंजीनियरिंग-ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट तय समय सीमा में कराने की मांग की. साथ ही अवैध निर्माण को सील करने और नियम तोड़ने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई की बात कही. हादसे से प्रभावित छात्रों के पुनर्वास की मांग भी इसमें शामिल है.
  • सीजेपी ने एक सार्वजनिक रूप से खोजने योग्य डेटाबेस बनाने की मांग की है. इसमें लोग देख सकें कि कोई छात्र प्रतिष्ठान सरकारी तौर पर स्वीकृत है या नहीं और उसकी सुरक्षा की स्थिति क्या है. इससे छात्रों और उनके परिवारों को PG चुनने से पहले जरूरी जानकारी मिल सकेगी.
  • कॉकरोच पार्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य छात्रों के लिए स्वायत्त सरकारी हॉस्टल बनाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि सुरक्षित और किफायती सरकारी आवास उपलब्ध होने से छात्रों को अनियमित PG व्यवस्था पर निर्भरता कम होगी.
  • CJP ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को ₹1 करोड़ तक मुआवजा देने की मांग की है. वहीं घायलों के लिए ₹20 लाख तक मुआवजे की मांग रखी गई है, साथ ही मृतकों के परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक मदद की अपील की गई है.
  • कॉकरोच पार्टी ने 3 जून 2026 के मालवीय नगर होटल में लगी आग के बाद बनाई गई 13 जिला समितियों का रिकार्ड सार्वजनिक करने की मांग की. इन इमारतों की पहचान, ऑडिट, प्रवर्तन और सीलिंग का काम किया गया था. CJP ने प्रवर्तन रिपोर्ट सहित सत्य निकेतन सर्वेक्षण में 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक करने को कहा और आरोप लगाया कि ये समितियां तीन महीने में निष्क्रिय हो गईं.
  • सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने मंत्रिस्तरीय जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने दिल्ली के शहरी विकास एवं नियोजन एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद से सवाल किया कि 13 जिला समितियों का काम क्यों धीमा या बंद हो गया.

हाई कोर्ट ने MCD को दिए जांच के आदेश

हादसे के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को मामले की उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि इस तरह की घटना की जिम्मेदारी सिर्फ PG मालिक की नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज और MCD की भूमिका भी जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बिल्डिंग के तहत आवश्यक और वैध अनुमतियां बनाई गई थीं या नहीं और किसी अधिकारी ने आपत्ति जताई, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. इस मामले में PG के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है.

और पढ़ें: दिल्ली हॉस्टल हादसा: छात्रों से वसूली 3 महीने की सिक्योरिटी, सुरक्षा से झाड़ लिया पल्ला, एग्रीमेंट की शर्तों पर उठे सवाल

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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