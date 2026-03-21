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Scan Qr Code And Gets Road Details Plan Starts In Delhi

QR Code स्कैन करें और बताएं सड़क का हाल! दिल्ली में शुरू हुआ ये अनोखा सिस्टम

दिल्ली में QR कोड स्कैन कर सड़कों की जानकारी निकाल लेने वाला सिस्टम शुरू हुआ है. चलिए जानते हैं यह नया सिस्टम कैसे काम करता है?

इससे विभाग को भी तुरंत जानकारी मिलेगी और समय पर कार्रवाई करना आसान होगा. (Photo from Freepik)

राजधानी दिल्ली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां की सड़कों पर अब QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन करते ही रोड से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी. पहले जहां आम लोगों को यह पता नहीं चलता था कि सड़क कब बनी, कितना खर्च हुआ या किसने काम किया, अब यह सारी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी. इस पहल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों को सीधे सिस्टम से जोड़ना भी है, ताकि वे अपनी राय और शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकें.

स्कैन करते ही मिल जाएगी सारी डिटेल

जब कोई व्यक्ति QR कोड स्कैन करेगा, तो उसे सड़क का नाम, उसकी लंबाई, आखिरी बार कब मरम्मत हुई, किस ठेकेदार या एजेंसी ने काम किया और इस पर कितना खर्च आया – यह सब जानकारी देखने को मिलेगी. इतना ही नहीं, यह भी पता चलेगा कि ठेकेदार कितने समय तक उस सड़क की जिम्मेदारी संभालेगा. इससे लोगों को पारदर्शिता का एहसास होगा और वे समझ पाएंगे कि उनके इलाके में हो रहे काम का असली हाल क्या है.

लोग अब खुद कर सकेंगे शिकायत

इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें लोगों को सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि वे सीधे अपनी शिकायत या फीडबैक भी दर्ज कर सकेंगे. अगर किसी सड़क पर गड्ढे हैं या काम सही तरीके से नहीं हुआ है, तो लोग तुरंत उसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं. इससे विभाग को भी तुरंत जानकारी मिलेगी और समय पर कार्रवाई करना आसान होगा-यानी अब सड़क की खराब हालत को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा.

सरकार का फोकस – पारदर्शिता और जवाबदेही

सरकार का मानना है कि सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों की बात सुनना भी जरूरी है. इसी सोच के तहत यह QR कोड सिस्टम शुरू किया गया है. इससे आम नागरिक और विभाग के बीच सीधा कनेक्शन बनेगा. जब लोग खुद अपनी राय देंगे, तो काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और विभाग भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेगा. यह पहल सड़कों के काम को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

सिस्टम को मजबूत बनाने की तैयारी

इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है. हर प्रोजेक्ट के पूरा होने के सात दिन के अंदर QR बोर्ड लगाए जाएंगे और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि QR कोड हमेशा काम करते रहें और जानकारी समय-समय पर अपडेट होती रहे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित जांच करें, ताकि यह सिस्टम सही तरीके से चलता रहे और लोगों को इसका पूरा फायदा मिल सके.

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