Delhi में अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे सभी प्राइमरी स्कूल, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के चलते लिया फैसला

Delhi School Closed: देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा ‘जहरीली’ हो गई है. प्रदूषण का हाल इतना बुरा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. गुरुवार को पूरे दिन राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की आबोहवा (Air Quality Index) बेहद खराब रही. राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाके में पूरे दिन आसमान में धुंध की चादर छाई रही. दिल्ली के कई इलाकों में AQI 402 तक पहुंच गया. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अगले दो दिनों तक 5वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद (Delhi School Closed) रखने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की.

