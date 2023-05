किसानों के जंतर-मंतर पहुंचने से पहले दिल्ली-गाजीपुर व सिंघु बॉर्डर पर पुलिस का पहरा, लगे बैरिकेड्स

पहलवानों के पक्ष में किसानों के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मिट्टी से लदे डंपर भी तैनात कर दिए हैं.सिंघु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और पुलिस ने बैरिकेड्स की कई कतारें बना दी हैं.जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों के शामिल होने की उम्मीद है.पुलिस ने कहा, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं. हम कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं. एक सूत्र ने बताया कि ऐसा त्वरित कार्रवाई करने के लिए किया गया है.

अगर बार्डर को अचानक बंद करना पड़ा तो आगे डम्पर लगाकर रास्ता बंद किया जा सकता है.सूत्र ने कहा, चूंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के आने की उम्मीद है, इसलिए पुलिस के लिए उन्हें रोकना एक चुनौती होगी और इसलिए ये सभी तैयारियां की जा रही हैं. हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, लेकिन सिंघु बॉर्डर पर यातायात सुचारू है. दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस नजर रख रही है.

सिंघु बॉर्डर नेशनल हाईवे 44 पर है, जो दिल्ली को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जोड़ता है और इसलिए अगर किसान यहां ट्रैक्टर से पहुंचते हैं, तो इससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.