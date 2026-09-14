दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी! 13,820 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से राजधानी को मिलेगी रफ्तार

Delhi News Today: दिल्ली में विकास कार्यों को रफ्तार देने और सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए ‘सेवा संकल्प अभियान’ (Seva Sankalp Abhiyan) के तहत बड़े स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभियान से जुड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सुशासन, जनसेवा और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है.
मुख्यमंत्री ने बताया, ‘सुशासन सेवा संवाद’ के जरिए दिल्ली सरकार अपने विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है. इसी कड़ी में विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ₹13,820 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
‘सेवा संकल्प अभियान’ से पूरी दिल्ली जुड़ेगी। 17 सितंबर की शाम दिल्ली सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने-अपने घरों में आशीर्वाद का दीया जलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे और उनके स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की… pic.twitter.com/2yI9NnRAUf
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 14, 2026
रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण विभागों की परियोजनाओं को शामिल किया गया है. इनमें IFC की करीब ₹365 करोड़, पर्यटन विभाग की ₹77 करोड़, परिवहन विभाग की ₹33 करोड़ और लोक निर्माण विभाग (PWD) की ₹2,800 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग के ₹550 करोड़, पावर विभाग के ₹1,537 करोड़, फायर विभाग के ₹30 करोड़ और MCD के ₹247 करोड़ के विकास कार्य भी अभियान का हिस्सा हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच संवाद को और मजबूत करना भी है. सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचे और विकास कार्यों की जानकारी भी जनता के सामने पारदर्शी रूप से रखी जाए.
इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिल्ली के विकास के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहे. उन्होंने उम्मीद जताई कि विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी.