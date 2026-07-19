दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता भेजने से क्यों किया इनकार? जानें अभी कैसी है तबीयत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग ठुकरा दी. जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कहा, वांगचुक का अभी किस अस्पताल में इलाज चल रहा है और तबीयत पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 19, 2026, 8:39 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता भेजने से क्यों किया इनकार? जानें अभी कैसी है तबीयत
कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज से जुड़ा अंतिम फैसला डॉक्टर ही करेंगे. (Photo from IANS)
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजने से इनकार कर दिया
  • कोर्ट ने कहा कि उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में सफदरजंग अस्पताल में ही जारी रहेगा
  • डॉक्टरों के अनुसार, नहीं खाने-पीने की वजह से वांगचुक कीटोसिस और पोटैशियम की कमी हो गई
  • अदालत ने कहा कि वांगचुक हिरासत में नहीं हैं और उनके परिवार को अस्पताल जाने की अनुमति है

Sonam Wangchuk Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल मेदांता में भेजने की मांग मनने से इनकार कर दिया. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने कहा फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने का फैसला पूरी तरह कानून के दायरे में लिया गया है. उनके इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही.

डॉक्टरों ने बताया अभी कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत

सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि सोनम वांगचुक लंबे समय से खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में पोटैशियम की गंभीर कमी और कीटोसिस की स्थिति बन गई है. AIIMS की मेडिकल टीम से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अक्षय ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक को ओरल फ्लूइड्स और पोटैशियम क्लोराइड दिया जा रहा है. डॉक्टर लगातार उन्हें आईवी फ्लूइड्स लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए हां में नहीं भरी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इलाज के दौरान वांगचुक डॉक्टरों का सहयोग करेंगे और अगर वह दवा लेने से मना करते हैं, तो मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य हित में आवश्यक इलाज कर सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज से जुड़ा अंतिम फैसला डॉक्टर ही करेंगे.

और पढ़ें: Sonam Wangchuk Health: सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट, अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

सरकार और वांगचुक पक्ष ने अदालत में रखे अपने तर्क

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और जरूरत पड़ने पर सरकार उन्हें एम्स स्थानांतरित करने के लिए भी तैयार है. वहीं वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं. इसलिए उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि सफदरजंग अस्पताल में उनके निजी डॉक्टरों और वकीलों को मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें मेदांता भेजा जाना चाहिए. इस पर अदालत ने पूछा कि सरकारी डॉक्टरों पर अविश्वास की वजह क्या है. सिब्बल ने जवाब दिया कि उनका उद्देश्य डॉक्टरों पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि वांगचुक को बेहतर और सहज माहौल उपलब्ध कराना है.

कोर्ट ने वांगचुक के परिवार को दी साथ रहने की अनुमति

न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सोनम वांगचुक किसी तरह की पुलिस हिरासत में नहीं हैं. उनकी पत्नी, भाई और जीजा को अस्पताल में 24 घंटे उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है. अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह लगे कि वांगचुक को जबरन दवा या इलाज दिया जा रहा है. डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ा हर फैसला मेडिकल टीम की सलाह के अनुसार लिया जाएगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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