दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता भेजने से क्यों किया इनकार? जानें अभी कैसी है तबीयत

Sonam Wangchuk Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल मेदांता में भेजने की मांग मनने से इनकार कर दिया. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने कहा फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने का फैसला पूरी तरह कानून के दायरे में लिया गया है. उनके इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही.
सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि सोनम वांगचुक लंबे समय से खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में पोटैशियम की गंभीर कमी और कीटोसिस की स्थिति बन गई है. AIIMS की मेडिकल टीम से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अक्षय ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक को ओरल फ्लूइड्स और पोटैशियम क्लोराइड दिया जा रहा है. डॉक्टर लगातार उन्हें आईवी फ्लूइड्स लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए हां में नहीं भरी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इलाज के दौरान वांगचुक डॉक्टरों का सहयोग करेंगे और अगर वह दवा लेने से मना करते हैं, तो मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य हित में आवश्यक इलाज कर सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज से जुड़ा अंतिम फैसला डॉक्टर ही करेंगे.
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और जरूरत पड़ने पर सरकार उन्हें एम्स स्थानांतरित करने के लिए भी तैयार है. वहीं वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं. इसलिए उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि सफदरजंग अस्पताल में उनके निजी डॉक्टरों और वकीलों को मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें मेदांता भेजा जाना चाहिए. इस पर अदालत ने पूछा कि सरकारी डॉक्टरों पर अविश्वास की वजह क्या है. सिब्बल ने जवाब दिया कि उनका उद्देश्य डॉक्टरों पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि वांगचुक को बेहतर और सहज माहौल उपलब्ध कराना है.
न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सोनम वांगचुक किसी तरह की पुलिस हिरासत में नहीं हैं. उनकी पत्नी, भाई और जीजा को अस्पताल में 24 घंटे उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है. अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह लगे कि वांगचुक को जबरन दवा या इलाज दिया जा रहा है. डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ा हर फैसला मेडिकल टीम की सलाह के अनुसार लिया जाएगा.