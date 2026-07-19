'सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे...', लेकिन सरकार को माननी होगी ये शर्त, पत्नी गीतांजलि का बड़ा ऐलान

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि केंद्र सरकार के नेताओं के आश्वासन पर वांगचुक अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं. इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी CJP मार्च को देखते हुए एडवाइजरी की.

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वांगचुक ने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की. (Photo from IANS)

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि उनके पति अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं

वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से 20 जुलाई का मार्च शांतिपूर्ण से करने की अपील की

गीतांजलि आंगमो ने बताया कि सोनम वांगचुक की तबीयत फिलहाल ठीक है

दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति से इनकार किया और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है

Sonam Wangchuk: संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने बताया कि उनके पति सोमवार (20 जुलाई) को अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, वांगचुक की पत्नी ने एक शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा अगर सरकार मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाने को तैयार है, तो सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे. गीतांजलि ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के सामने वांगचुक का संदेश भी पढ़ते हुए कहा कि सभी लोग सोमवार का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रखें और किसी भी हाल में आंदोलन का राजनीतिक या गलत इस्तेमाल न होने दें.

सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उनके पति की सेहत फिलहाल स्थिर है. उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में वांगचुक को सरकारी सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत ने यह मांग स्वीकार नहीं की. इसके बावजूद डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और इलाज जारी है. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में गीतांजलि आंगमो छात्रों और CJP नेताओं, जिनमें प्रिया सरोज भी शामिल रहीं. उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की.

20 जुलाई से संसद सत्र और CJP करेगी ‘चलो संसद’ मार्च

आपको बता दें 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने NEET परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में ‘चलो संसद’ मार्च का ऐलान किया है. पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मार्च के लिए न, तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही मंजूरी दी गई है. पुलिस ने लोगों से किसी भी गैर-अधिकृत रैली या भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है. सुरक्षा कारणों से संसद परिसर के आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Wangchuk will end fast tomorrow if political leaders meet him, assure to raise education accountability in Monsoon Session: Gitanjali Angmo. pic.twitter.com/8SYc7vjE0W — Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से बचने की दी सलाह

संसद सत्र और संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, टॉकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाब गंज गुरुद्वारा रोड पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा. इसके अलावा विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर, पटेल चौक, बूटा सिंह गोलचक्कर, प्राइम चौक, जीआरजी गोलचक्कर और जलेबी चौक जैसे प्रमुख जंक्शनों पर भी भीड़ रहने की संभावना है.