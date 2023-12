AAP नेता सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई

Delhi News Today: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दी है.

Supreme Court extends the interim bail to AAP leader Satyendar Jain till January 8, 2024 in a money laundering case.

