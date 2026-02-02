By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Surajkund Mela जाने का है प्लान? यहां जानें टिकट बुकिंग से लेकर टाइमिंग तक सब कुछ
Surajkund Mela 2026: सूरजकुंड मेला 2026 का आयोजन 31 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 15 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं मेले की टाइमिंग से लेकर टिकट कीमत और यहां कैसे पहुंचें? इन सभी सवालों के जवाब
अगर आपको घूमना-फिरना, अलग-अलग संस्कृतियों को जानना पसंद है, तो सूरजकुंड मेला जाने का प्लान बना लें. हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित यह मेला 31 जनवरी से शुरू हो गया है, जो 15 फरवरी तक चलेगा. इसे देखने के लिए न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स पहुंचते हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं सूरजकुंड मेला क्यों लगता है? हर साल लगने वाले इस मेले की 2026 थीम क्या है? टिकट कहां और कितने रुपये में मिलता, साथ ही जानेंगे की यहां कैसे पहुंचना है?
क्यों लगता है सूरजकुंड मेला? जानें खासियत
सूरजकुंड मेला भारत और दुनिया की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है. इसकी शुरुआत साल 1987 में हुई थी, और तब से यह मेला लगातार लोकप्रिय होता चला गया. यहां देश-विदेश के कलाकार, कारीगर और शिल्पकार अपनी बनाई हुई चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं. मिट्टी के बर्तन, लकड़ी और धातु की कलाकृतियां, हाथ से बुने कपड़े, पेंटिंग्स और ज्वेलरी जैसी चीज़ें यहां खास आकर्षण होती हैं. इसके साथ-साथ लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले के माहौल को और भी जीवंत बना देते हैं.
हर साल होती है अलग थीम, जानें इस बार की क्या है?
हर साल सूरजकुंड मेले में किसी एक राज्य को थीम स्टेट के रूप में चुना जाता है. 2026 में उत्तर प्रदेश को थीम राज्य बनाया गया है. इस बार मेले में यूपी की मशहूर चिकनकारी, जरदोजी कढ़ाई, कालीन बुनाई और मिट्टी की कलाओं की झलक देखने को मिलेगी. साथ ही लखनऊ और वाराणसी के पारंपरिक व्यंजन लोगों का स्वाद बढ़ाने वाले हैं. मेले का आयोजन फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड क्राफ्ट ग्राउंड में किया जा रहा है, जहां कारीगरों के स्टॉल, खाने-पीने की दुकानें और सांस्कृतिक मंच एक ही जगह मौजूद हैं.
जानें क्या है टाइमिंग? कैसे बुक करें टिकट
सूरजकुंड मेले की टिकट कीमत वीकडेज पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति और वीकेंड पर 180 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है. वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और दिव्यांगजनों को विशेष छूट दी जाती है, बस इसके लिए उन्हें वैध पहचान पत्र दिखाना होता है. टिकट आप दिल्ली मेट्रो स्टेशनों, DMRC Momentum (Delhi Sarathi 2.0) ऐप और चुनिंदा मेट्रो काउंटरों से खरीद सकते हैं. मेला रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है.
सूरजकुंड मेला कैसे पहुंचें?
सूरजकुंड मेला दिल्ली से लगभग 20–25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित. यदि आप मेट्रो से जाने वाले हैं तो वॉयलेट लाइन के बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर उतरे, क्योंकि यह मेले का सबसे नजदीकी स्टेशन है. इसके अलावा, सराय और तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से भी ऑटो या शटल सर्विस मिल जाती है. अगर आप बस या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो NH-44, बदरपुर बॉर्डर और फरीदाबाद की प्रमुख सड़कों से आसानी से पहुंच सकते हैं.