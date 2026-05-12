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Surprise Visit Of Chief Minister Rekha Gupta To Lnjp Hospital Interacts With Nursing Community

International Nurses Day: LNJP अस्पताल में सीएम रेखा गुप्ता का 'सरप्राइज विजिट', नर्सों से की मुलाकात

International Nurses Day: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और देखभाल नर्सों से मिलती है.

International Nurses Day: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर अस्पताल की नर्सों को चौंका दिया. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाइयां इलाज करती हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत आपकी मुस्कान देती है. डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और देखभाल नर्सों से मिलती है.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी नर्स बहनों को हृदय से शुभकामनाएं। LNJP अस्पताल के Surprise Visit ने सच में मुझे भी सरप्राइज कर दिया। अस्पतालों में दवाइयां इलाज करती हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत आपकी मुस्कान देती है। डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और… pic.twitter.com/3I9k5IzBbR — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 12, 2026

उन्होंने कहा कि मानवता की सबसे बड़ी पूजा है. हमारी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में ऐतिहासिक 27 गुना वृद्धि कर उनके सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य को नई शक्ति देने का कार्य किया है. नई नियुक्तियों के माध्यम से भी स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सिंग समुदाय की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है.

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