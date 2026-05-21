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दिल्ली-एनसीआर में आज से नहीं मिलेंगे टैक्सी-ऑटो, हड़ताल पर ड्राइवर, घर से अपना बंदोबस्त कर के निकलें

बर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े चालक भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. यूनियन ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि गरीब ड्राइवरों की स्थिति को समझते हुए जल्द किराया बढ़ाया जाए.

Published date india.com Published: May 21, 2026 7:06 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स बढ़ती डीजल, पेट्रोल और गैस कीमतों के खिलाफ 21 से 23 मई तक तीन दिन का बड़ा आंदोलन करे रहे हैं. यूनियन की मांग है कि टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से किराया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सीएनजी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

15 साल पहले जो किराया था, वही आज लागू है

चालकों का कहना है कि करीब 15 साल पहले जो किराया तय किया गया था, वही आज भी लागू है. इस बीच महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. यूनियन नेताओं का कहना है कि अब मौजूदा किराए में गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है.

मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं

इससे पहले 19 मई को चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर, जिन्हें लोग ‘अन्ना’ के नाम से भी जानते हैं, ने सरकार पर टैक्सी चालकों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि टैक्सी चालक कई सालों से सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया.

21, 22 और 23 मई को हड़ताल

अनुज राठौर ने आईएएनएस से कहा था, “करीब 15 साल पहले दिल्ली-एनसीआर सिटी टैक्सी स्कीम के तहत जो किराया तय किया गया था, उसमें आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. मजबूरी में हमें 21, 22 और 23 मई को हड़ताल का फैसला लेना पड़ा है.”

उन्होंने बताया कि यह हड़ताल पूरे दिल्ली-एनसीआर में होगी और बड़ी संख्या में टैक्सी चालक इसमें शामिल होंगे. यूनियन की मुख्य मांग किराए में संशोधन है ताकि चालक बढ़ती महंगाई के बीच अपना परिवार चला सकें.

हर कुछ दिनों में सीएनजी की कीमतें बढ़ रही, किराया वही

अनुज राठौर ने यह भी कहा कि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अदालत ने भी इस पर निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद किराया नहीं बढ़ाया गया. उन्होंने कहा, “2015 में सरकार ने टैक्सी स्कीम बनाई थी और अब 2026 आ गया है. हर कुछ दिनों में सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन किराया वहीं का वहीं है.”

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ओला, उबर और रैपिडो भी हड़ताल के समर्थन में

उन्होंने दावा किया कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े चालक भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. यूनियन ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि गरीब ड्राइवरों की स्थिति को समझते हुए जल्द किराया बढ़ाया जाए, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन चला सकें. (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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