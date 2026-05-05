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'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का जिसने किया विरोध...', BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद बोलीं CM रेखा गुप्ता
Assembly Elections Results: बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने ममता बनर्जी एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला.
Assembly Elections Results: पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. वहीं, असम और पुडुचेरी में भी BJP सरकार की वापसी हुई है. चुनावी नतीजे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान आया है. रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने एमके स्टालिन और ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर जमकर हमला बोला. रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस-जिस नेता ने, जिस-जिस पार्टी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है. चाहे वह डीएमके के स्टालिन हों, ममता बनर्जी हों या फिर अरविंद केजरीवाल हों.
उन्होंने कहा कि एक-एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है. रेखा गुप्ता ने कहा कि यह महिलाओं की जीत है. मां काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है. देश की जीत है और देश के विकास की जीत है. उन्होंने कहा कि अब पूरा देश एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा.
जिस-जिस नेता ने, जिस-जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी।
चाहे वह डीएमके के स्टालिन हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों।
एक-एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है।
यह जीत महिलाओं… pic.twitter.com/Um5CuZ9gzP
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 5, 2026
रेखा गुप्ता ने रसगुल्ले-झालमुड़ी खाकर मनाया जीत का जश्न
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का जश्न यहां अपने कैनिबेट सहयोगियों के साथ झालमुड़ी और रसगुल्ला खाकर मनाया. मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें वह कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मंजिंदर सिंह सिरसा और रवींद्र इंद्रराज सिंह के साथ झालमुड़ी और रसगुल्ला खिलाती हुई दिख रही हैं.उन्होंने ने कहा, ‘जीत का जश्न, झालमुड़ी और रसगुल्ला के संग’. गुप्ता ने कहा कि असम में यह भाजपा की ‘हैट्रिक’ जीत है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बन रही है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में देश का हर राज्य हो रहा है भगवामय।
असम की हैट्रिक जीत के साथ
बंगाल में भी आ गई बीजेपी सरकार
प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई!
‘जीत का जश्न, झालमुड़ी और रसोगुल्ला के संग’#ElectionResult2026 pic.twitter.com/47cXTLRwJ0
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 4, 2026
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व केंद्र सरकार की विकास नीतियों का लाभ अब पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा और वह दिल्ली की तरह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा. गुप्ता ने कहा, ‘केंद्र सरकार की जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने आमजन के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है.’
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की निर्वतमान सरकार ने केंद्र की अधिकतर विकास योजनाओं को लागू ही नहीं किया था और अब राज्य के नागरिक केंद्र की नीतियों का लाभ भी पाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में प्रभावी सुधार होगा.