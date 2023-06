दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा, अक्षरधाम मंदिर के पास उड़ता दिखा ड्रोन, जांच में जुटी पुलिस

Delhi Latest News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर (Akshardham Temple) के पास सोमवार को एक उड़ते ड्रोन की सूचना से पूर्वी जिला पुलिस में हड़कंप मच गया. इसके बाद मंडावली थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में ले लिया साथ ही ड्रोन उड़ाने वाली महिला को भी पकड़ लिया.

After receiving information regarding a flying Drone near Akshardham Temple, a police team from PS Mandawali reached the spot where one Momo Mustafa (Photographer) was found with one drone. She was flying a drone in ‘No Drone Zone’ area without any permission from competent… — ANI (@ANI) June 26, 2023