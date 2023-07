Delhi Floods: बाढ़ से बेहाल दिल्ली के मुकंदपुर में तीन बच्चों की डूबने से मौत 

Delhi Floods: बाढ़ से बेहाल दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुकंदपुर चौक पर बाढ़ के पानी मे नहाने गए 3 बच्चों की जलभराव में डूबकर मौत हो गई. बच्चों की उम्र 14-15 साल के बीच थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मालूम हो कि यमुना नदी उफान पर होने के कारण देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी पहुंच गया है. निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

Delhi | Three minor children drowned to death in the waterlogging near Mukundpur in North West district. The bodies have been sent to a hospital. Investigation is underway: Delhi Police — ANI (@ANI) July 14, 2023