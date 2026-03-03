उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होली के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त बल तैनात, DGP की अपील- इच्छा के विरुद्ध रंग नहीं लगाएं

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होली के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त बल तैनात, DGP की अपील- इच्छा के विरुद्ध रंग नहीं लगाएं
होली का त्योहार यह बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत ऋतु के आगमन और एक नई शुरुआत का प्रतीक है.
होली बुधवार, 4 मार्च को मनाई जाएगी इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और विशेष बल तैनात किए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ मनाया जा सके. बाहरी दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, “होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए हम हरसंभव कदम उठा रहे हैं. हम शराब की अवैध बिक्री करने वालों की पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि पुलिस ने पिछले साल होली से संबंधित घटनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और इस साल की सुरक्षा व्यवस्था की योजना उसी के अनुसार बनाई है.
यूपी में संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी पुलिस
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि होली पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है. इसके लिए पुलिस-प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है. सभी लोग खुशी और उमंग के साथ त्योहार मना सकें. उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा हम चाहते हैं कि सभी लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ यह त्योहार मनाएं. इस दिशा में पुलिस-प्रशासन की तरफ से रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, जिसके तहत सभी काम किए जा रहे हैं.
सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि होली का उत्साव मनाते समय किसी को भी कोई समस्या न हो, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है. पूरे राज्य में पुलिस सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगी. सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से यह त्योहार मनाएं, यही हमारी कोशिश है.
इस दौरान, उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग होली के दौरान प्राकृतिक और सुरक्षित रंग का ही उपयोग करें. साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग नहीं लगाया जाए.
नियमों का पालन करने में कोताही ना बरतें
इन नियमों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, क्योंकि ऐसा करने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका होती है. ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम सभी गंभीरतापूर्वक यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि बाकी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके. होली भारत के सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. (इनपुट एजेंसी से)