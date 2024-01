Delhi में कल इन रास्तों से बचकर निकलें, रिपब्लिक डे परेड को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी | Details

Delhi Traffic Advisory: देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. बुधवार (10 जनवरी) को होने वाले रिपब्लिक डे परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सलाह दी कि 10 जनवरी को विजय चौक (Vijay Chowk) से लगे कुछ रास्तों से बचें.

Delhi Traffic Police tweets, “Due to Republic Day Parade Rehearsal kindly avoid Vijay Chowk, Rafi Marg-Kartavyapath crossing, Janpath- Kartavyapath crossing, & Man Singh Road- Kartavyapath crossing from 07.00 Hrs to 11.30 Hrs on 10-01-2024.” pic.twitter.com/QWAUAZkqNI

— ANI (@ANI) January 9, 2024