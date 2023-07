Traffic Alert: भारी बारिश से 'तालाब' बनीं सड़कें, दिल्ली-गुरुग्राम में इन मार्गों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Traffic Police Advisory: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं. जलभराव की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है. हाइवे और अन्य मुख्य मार्गों पर सड़कों पर पानी जमा होने से दिल्ली और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि बहादुरगढ़ बस स्टैंड नांगलोई और नजफगढ़ रोड बस स्टैंड के पास जलभराव के कारण फिरनी रोड नजफगढ़ पर यातायात प्रभावित है.

वहीं, राजौरी गार्डन से पंजाबी बाग की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित है और यातायात को क्लब रोड की ओर मोड़ा जा रहा है. इसके अलावा भी कई जगहों पर रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति है. कृपया इन सभी जगहों पर जानें से बचें.

Traffic Alert Traffic is affected on Firni road Najafgarh due to waterlogging near Bahadurgarh bus stand & Nangloi, Najafgarh road bus stand. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/bthvbECP31 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 9, 2023

वहीं, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है और यातायात धीमी गति से चल रहा है.अतः आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, हिमगिरी चौक, सेक्टर-10ए, अग्रवाल धर्मशाला चौक पर जलजमाव, शीतला माता मंदिर रोड पर जलभराव की सूचना मिली है. इसके अलावा कन्हाई चौक, सुभाष चौक, खांडसा के पास जलभराव हो गया है. राजीव चौक पर भारी जलजमाव देखा जा रहा है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन मार्गों पर जानें से बचें. इन सभी मुख्य मार्गों पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन आते-जाते हैं. इसलिए वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.