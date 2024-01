Hindi News Delhi



Train Flight Delay Due To Heavy Fog In Delhi

Train-Flight Delay: घने कोहरे के चलते आज भी कई ट्रेनें और फ्लाइट हुई लेट

आज (31 जनवरी) सुबह से ही दिल्ली में घने कोहरे की परत चढ़ी हुई है. विजिबिलिटी रेट जीरो हो गया है जिसकी वजह से सड़क पर चार कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है. इस घने कोहरे का असर दिल्ली की तरफ आने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट पर पड़ रहा है. वहीं ठंड में यात्री स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं.

Trains Flight Delayed Due to Fog: दिल्ली में बुधवार (31 जनवरी) को ठंडे मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण करीब 100 फ्लाइट्स देरी से चल रही है . IGI एयरपोर्ट पर 11 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है. इसकी वजह से पटरियों पर चलने वाली ट्रेन की रफ्तार भी थम गई है. दिल्ली का और आने वाली 15 ट्रेंने अपने नियमित समय से लेट हैं. एक तो ठंड की वजह से वैसे ही लोगों की हालात खराब है वहीं दूसरी और ट्रेनों और फ्लाइट की देरी की वजह से लोग और परेशान हैं.

कोहरे के कारण फ्लाइट हुई रद्द

दिल्ली में कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी के कारण IGI हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट रद्द हो गई हैं.

#WATCH | Flight operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.

(Visuals from IGI airport) pic.twitter.com/6QQyu3dBOn

— ANI (@ANI) January 31, 2024

#WATCH | Several flights delayed and flights operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.

(Visuals from IGI airport ) https://t.co/C1czROwv2O pic.twitter.com/z3WqhnRrkT

— ANI (@ANI) January 31, 2024

लोग ट्रेनों को कैंसल कर रहे हैं

कोहरे के कारण ट्रेनों को देरी हो रही है जिसके चलते लोग अपनी यात्रा को कैंसिल भी कर रहे हैं. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है जिसके चलते ट्रेनों की औसत स्‍पीड कम हो गई है और जिससे ज्‍यादातर गाडि़यां लेट चल रही हैं. जिससे लोग अपनी ट्रेनों को कैंसल करवाने के लिए मजबूर हैं.

दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं हवा की गति 3.12 के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा 8.28 की रफ्तार के साथ 133 डिग्री के आसपास चलेगी.

