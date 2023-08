Delhi: संसद मार्ग पर DTC की दो बसें आमने-सामने टकराईं, सामने आया ऐसा सीन

DTC, Delh: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को संसद मार्ग पर डीटीसी की दो बसें (DTC buses) आपस में आमने-सामने टकरा गईं हैं. यह हादसा कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. यह हादसा तब हुआ हुआ है, जब जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस यातायात और सुरक्षा इंतजाम की बड़ी व्यवस्था करने में लगी जुटी हुई है.

