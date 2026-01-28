Hindi News

Upavp Siddharth Vihar Ghaziabad Plots Residential Plots Scheme Nh 9 Location Delhi Ncr Housing

NCR में प्राइम लोकेशन पर घर बनाने का सुनहरा मौका, फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी आवेदन न करें तो पछताएंगे!

इस पहल से मध्यम वर्ग के लोगों को एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी वाली जगह पर घर बनाने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी.

खुद का घर

सभी राजधानी में घर चाहते हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं. दिल्ली के बॉर्डर पर पूरे एनसीआर में और भी हाई रेट हैं. सच ये है कि पूरा घर तो भूल ही जाइए. एक फ्लैट ले सकें, ये भी बड़ी बात है. इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें दिल्ली के निकट सपनों का घर बनाने का सुनहरा अवसर है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार में आवासीय प्लॉट योजना की तैयारी पूरी कर ली है. यह योजना जमीन सहित खुद का मकान बनाने वालों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है.यह योजना सिद्धार्थ विहार सेक्टर 10 में लाई जा रही है, जो एनएच-9 (या गाजियाबाद-मेरठ रोड) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसा एक प्राइम लोकेशन है.

एनसीआर शहरों से कनेक्टिविटी

यहां से दिल्ली, नोएडा, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर जैसे एनसीआर शहरों से सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिसके कारण इस इलाके में आवासीय मांग लगातार बढ़ रही है.

परिषद ने कुल 168 आवासीय प्लॉटों की योजना तैयार की है.

इनमें 72 वर्ग मीटर आकार के 56 प्लॉट और

112.50 वर्ग मीटर आकार के 101 प्लॉट शामिल हैं.

11 कमर्शियल प्लॉट भी प्रस्तावित हैं, जिनका आकार 524.28 वर्ग मीटर से 1832.81 वर्ग मीटर तक है.

कुल प्लॉटों की संख्या करीब 170

एक प्लॉट स्कूल और एक अस्पताल के लिए आरक्षित किया गया है. योजना के तहत कुल प्लॉटों की संख्या करीब 170 (आवासीय और कमर्शियल मिलाकर) बताई जा रही है. यह क्षेत्र दिल्ली से निकट होने के कारण उन लोगों के लिए आदर्श है जो कस्टमाइज्ड घर बनाना चाहते हैं.

रजिस्ट्रेशन फरवरी 2026 से शुरू

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले महीने यानी फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है. अधिकारियों के अनुसार, प्लॉटों की संख्या सीमित होने के कारण आवेदनों की संख्या 4-5 गुना अधिक आने की संभावना है. क्योंकि आबादी दिन पर दिन बड़ ही रही है. यह योजना दिल्ली के करीब घर खरीदने वालों के लिए किफायती और आकर्षक आवास विकल्प प्रदान करेगी. आप भी घर खरीदने के इंतजार में हैं अप्लाई कर सकते हैं.

घर बनाने का सपना साकार

सिद्धार्थ विहार पहले से ही आवासीय योजनाओं के लिए जाना जाता है, जहां फ्लैट्स भी उपलब्ध रहे हैं, लेकिन अब प्लॉट्स के माध्यम से व्यक्तिगत निर्माण का मौका मिल रहा है. परिषद की इस पहल से मध्यम वर्ग के लोगों को एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी वाली जगह पर घर बनाने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी.

आधिकारिक वेबसाइट upavp.in

अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in पर नजर रखें.

