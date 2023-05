VIDEO: बाइक से पेट्रोल निकाल फूंक दी गाड़ी, जानें महिला ने आखिर क्यों किया ऐसा?

Delhi Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके से एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए. वीडियो में एक महिला बाइक से पेट्रोल निकालकर उसमें आग लगाते हुए कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



देखें VIDEO