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दिल्ली की बेटियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 200 छात्राओं को बांटी साइकिल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना के तहत कक्षा 9 की 200 छात्राओं को साइकिल बांटी. इस साल 1.40 लाख छात्राओं को साइकिल मिलेगी.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 10, 2026, 6:38 PM IST
दिल्ली की बेटियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 200 छात्राओं को बांटी साइकिल
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है. (Photo from Rekha Gupta X Account)

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल गिफ्ट की. दिल्ली विधानसभा में सोमवार (10 अगस्त) को आयोजित कार्यक्रम में 200 छात्राओं को साइकिल दी गई. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद छात्राओं की पढ़ाई के रास्ते में आने वाली रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है. खासतौर पर स्कूल आने-जाने में होने वाली दिक्कतों को दूर कर लड़कियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार ने बताया कि इस साल दिल्ली की करीब 1.40 लाख कक्षा 9 की छात्राओं को विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल दी जाएगी.

CM रेखा गुप्ता से मिलकर भावुक हो गईं बेटियां

कार्यक्रम के दौरान, कई लाभार्थी छात्राएं सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भावुक हो गईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का फोकस बेटियों के आत्मविश्वास को मजबूत करने और उनके समग्र विकास पर है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली की बेटियां सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के साथ आगे बढ़ें. रेखा गुप्ता ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक सरकार अलग-अलग योजनाओं के जरिए उसके सशक्तिकरण पर काम कर रही है.

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सरकार का पढ़ाई और स्कूल पहुंच आसान करने पर जोर

सीएम रेखा ने कहा कि जब कोई लड़की कक्षा 9 में पहुंचती है, तो उसे साइकिल मिलने से उसकी आवाजाही आसान होती है और उसमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है. विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल वितरण को इसी सोच से जोड़ा गया है. सरकार का मानना है कि स्कूल तक आने-जाने की सुविधा बेहतर होने से छात्राओं की पढ़ाई और स्कूल में नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा. रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की ओर से लड़कियों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है.

लक्ष्मी योजना को लेकर आमने-सामने बीजेपी और AAP

इस बीच, दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि AAP नेता और विधायक लक्ष्मी योजना के लागू होने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं. पूर्व BJP सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया. BJP नेता हरीश ओबेरॉय ने IANS से बातचीत में दावा किया कि कई महिलाएं AAP विधायकों के घर और कार्यालयों के बाहर विरोध जताने पहुंचीं.

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