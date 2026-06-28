पहले 'दीदी' को टक्कर मारता फिर सॉरी भी बोलता, दिल्ली पुलिस ने दबोचा अजीब कंटेंट क्रिएटर | देखिए वीडियो

दिल्ली पुलिस ने वायरल कंटेंट के नाम पर सड़कों पर महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर टक्कर मारने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 28, 2026, 8:18 PM IST
Delhi Viral Video Today
महिलाओं को टक्कर मारने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Photo/X)

Delhi Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली से बेहद अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां वायरल कंटेंट के नाम पर सड़कों पर महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर टक्कर मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान 32 साल के गुरमन सिंह के रूप में की है. आरोप है कि गुरमन सिंह ‘Road Safety Wala’ नाम के हैंडल से सोशल मीडिया पर वीडियो डालता था. पुलिस के मुताबिक ये कोई सामान्य प्रैंक नहीं था बल्कि पूरी तरह से प्लान किया गया स्टंट था. आरोपी पहले बाइक से महिलाओं या स्कूटी चला रही लड़कियों को टक्कर मारता और फिर तुरंत ‘सॉरी दीदी’ बोलकर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता. इस पूरे घटनाक्रम को उसका साथी कैमरे में रिकॉर्ड करता और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता.

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जानबूझकर लड़कियों को करता था परेशान

मामला तब खुला जब सनी अरोड़ा नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में आरोप था कि आरोपी जानबूझकर नाबालिग लड़कियों की स्कूटी को टक्कर मारता और उनका पीछा भी करता था. इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम एक्टिव हुई और जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि आरोपी के अधिकतर वीडियो महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को टारगेट करके बनाए गए थे, ताकि ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिल सकें. पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएनएस की धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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मोबाइल में मिले वीडियो और स्क्रीनशॉट्स

डिजिटल ट्रैकिंग और फॉरेंसिक जांच के जरिए पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सुभाष नगर, दिल्ली का रहने वाला है. उसके मोबाइल से कई वीडियो, स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के सबूत भी मिले हैं. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि महिला-आधारित वीडियो ज्यादा वायरल होते थे और इसी से कमाई होती थी. उसका पूरा प्लान ही यही था कि टक्कर के बाद ‘सॉरी दीदी’ बोलकर लोगों को गुमराह किया जाए और वीडियो वायरल किए जाएं. आरोपी का फेसबुक पेज ‘Road Safety Wala’ पर 2.10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जबकि यूट्यूब चैनल पर 21 हजार सब्सक्राइबर्स. अब पुलिस उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट हटाने की प्रक्रिया में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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