Weather Update: दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बारिश, मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई ठंड; कई फ्लाइट्स डायवर्ट | VIDEO

Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार शाम हल्की से तेज बारिश हुई है. अचानक हुई बारिश ने दिल्ली में ठंड भी बढ़ा दी है. बारिश और फॉग की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट आने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है. मालूम हो कि मौसम विभाग (IMD Rain Update) ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था.

बारिश के बाद एक तरफ जहां ठंड बढ़ गई है वहीं, इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद की जा रही है. निगरानी एजेंसियों के मुताबिक, आज सुबह शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब थी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD Rain Update) के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि दिल्ली में मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे. उन्होंने कहा कि मध्य पाकिस्तान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में बादल छाए हुए हैं.

विस्तारा (Vistara) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम और एयर ट्रैफिक कंजेशन (Air Traffic Congestion) के कारण गुवाहाटी से दिल्ली (GAU-DEL) की उड़ान UK742 को जयपुर (JAI) की ओर डायवर्ट कर दिया गया है.

Flight UK742 from Guwahati to Delhi (GAU-DEL) has been diverted to Jaipur (JAI) due to bad weather and air traffic congestion at Delhi airport and is expected to arrive in Jaipur at 1930 hours: Vistara pic.twitter.com/AEbk9q9YTH

