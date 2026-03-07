By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मेट्रो ट्रेन में कितने टन का लगाया जाता है AC ? बार-बार गेट खुलने पर भी कैसे रखता है कूल
दिल्ली मेट्रो स्टेशन में CO2 लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा होता है. जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो CO2 की मात्रा भी बढ़ती है, तब ये सिस्टम ऑटोमैटिक रूप से फ्रेश एयर फैन सक्रिय कर देता है.
भारत के शहरी परिवहन में मेट्रो ने क्रांति ला दी है, और दिल्ली मेट्रो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह देश के सबसे व्यस्त और विस्तृत मेट्रो नेटवर्क में से एक है. रोजाना लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर प्रदान करता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित इस सिस्टम में कुल 352 किलोमीटर से अधिक ट्रैक और 250+ स्टेशन हैं, जहां यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 50 लाख से अधिक पहुंचती है. गर्मियों की तपिश में भी मेट्रो कोच और स्टेशन के अंदर ठंडक बनी रहती है, जिससे लोग बार-बार पूछते हैं कि आखिर यह एयर कंडीशनिंग सिस्टम इतना प्रभावी कैसे काम करता है, जबकि दरवाजे बार-बार खुलते हैं.
रूफ माउंटेड पैकेज एयर कंडीशनिंग
दिल्ली मेट्रो के कोच में रूफ माउंटेड पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाई गई हैं, जो शक्तिशाली होती हैं. एक सामान्य मेट्रो कोच में एसी की कूलिंग क्षमता 12 टन तक होती है. यह सिस्टम 415V AC/3 फेज/50 Hz पावर सप्लाई पर चलता है और औसतन 15.2 kW बिजली की खपत करता है. इतनी बड़ी क्षमता की वजह से भीषण गर्मी में भी कोच में प्रवेश करते ही 2-5 मिनटों में ठंडक महसूस होने लगती है. यात्रियों का पसीना सूख जाता है और आरामदायक तापमान बनाए रखा जाता है.
DMRC के कोच में दो या अधिक ऐसे पैकेज यूनिट लगे होते हैं, जो R-407C या पर्यावरण-अनुकूल रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं. इनमें प्रोग्रामएबल लॉजिक कंट्रोलर (Programmable Logic Controller) आधारित ऑटोमैटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो तापमान को मॉनिटर करता है. फ्रेश एयर इंटेक हवा को सर्कुलेट रखता है.
एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम
खासकर अंडरग्राउंड स्टेशनों में एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम और भी उन्नत है. DMRC की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी और सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार, स्टेशन में CO2 लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है. जब यात्रियों की संख्या बढ़ने से CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो सिस्टम ऑटोमैटिक रूप से फ्रेश एयर फैन सक्रिय कर देता है. ये फैन बाहर से ताजी हवा अंदर लाते हैं, जिसे फिल्टर किया जाता है. इससे हवा में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, घुटन नहीं होती और ताजी हवा मिलती रहती है.
फैन केवल जरूरत में चलते हैं
यह तकनीक ऊर्जा बचत भी करती है, क्योंकि फैन केवल जरूरत पड़ने पर चलते हैं. DMRC ने हाल के वर्षों में 5000+ AC यूनिट्स की नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित की है, ताकि गर्मी में भी सेवाएं ठंडक प्रदान करती रहें. दिल्ली मेट्रो की यह एसी व्यवस्था यात्रियों के लिए एक बड़ा लाभ है, जो शहर की गर्मी और प्रदूषण से राहत देती है.