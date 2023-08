Delhi Metro: स्वतंत्रता दिवस पर कब खुलेंगे दिल्ली मैट्रो के स्टेशन? DMRC ने जारी किया टाइम शेड्यूल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और देशभर में लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का इंतजार कर रहें हैं. आजादी के इस खास दिन को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है. स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की तो वहीं, दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एडवाइजरी जारी की. डीएमआरसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि यात्रियों मेट्रो ट्रेन की सेवाएं पूर्व की तरह ही मिलेंगी लेकिन, पार्किंग सिस्टम में बदलाव किया गया है. सफर के दौरान यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए ट्रेन के परिचालन का टाइमटेबल भी ट्वीट के जरिये लोगों से शेयर किया गया है. डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 15 अगस्त के दिन कोई भी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा. 15 अगस्त को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह पांच बजे से शुरू हो जाएंगी. इसके साथ ही मंगलवार को सुबह 6 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेनें मिलेगी और छह बजे के बाद से पूरे दिन मेट्रो की सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी, जैसा कि पूर्व में चलती रही हैं.