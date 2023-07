Video: दिल्ली में महिला पायलट और पति को भीड़ ने पीटा, दोनों पर केस हुआ दर्ज और हिरासत में भी लिए गए, जानें ये है मामला

Delhi News: ये वीडियो दिल्ली दिल्ली के द्वारका (Delhi’s Dwarka) इलाके का है, जिसमें भीड़ (mob) एक महिला पायलट (woman pilot) और एयरलाइन्स कंपनी में काम करने वाले उसके पति( Woman Pilot`S husband ) की पिटाई करते हुए नजर आ रही है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के द्वारका में रहने वाली एक महिला पायलट और उसका पति भी एक एयरलाइन कर्मचारी भी है. भीड़ ने इन दोनों को 10 वर्षीय लड़की को घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में पीटा है. दिल्ली पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए महिला पायलट और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.