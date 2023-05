दिल्ली में देर रात पार्टी करना महिला को पड़ा भारी, रूम पार्टनर ने ही चाकू घोंपकर कर दिया मर्डर

Delhi: दिल्ली के सिविल लाइंस के मजनूं का टीला इलाके में मंगलवार तड़के एक महिला की हत्या के आरोप में 36 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया. तीन महीने पहले मर चुके अपने पिता को गाली देने पर अपनी फ्लैटमेट की हत्या करने के आरोप में 36 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

नॉर्थ दिल्ली के अरुणा नगर इलाके में दिल्ली पुलिस को आज मंगलवार सुबह 7:00 एक लड़की की लाश मिलने की कॉल पुलिस कंट्रोल रूम (PCR)को मिली. इस सूचना के मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत पहुंची. दिल्ली पुलिस की टीम को मजनू का टीला इलाके में अरुणा नगर के मकान नंबर 68/401 की तीसरी मंजिल के एक कमरे में 35 साल की रानी नाम की महिला की लाश खून से लथपथ मिली.

दोनों एक ही फ्लैट में किराये पर रहती हैं और शराब पीने के बाद दोनों के बीच हुई कहासुनी में पीड़ित महिला ने आरोपी महिला के पिता को गाली दी थी जिस कारण उसने अपनी साथी को चाकू घोंप दिया. घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात नेहा उर्फ मनीषा छेत्री के घर पर देर रात 1 बजे तक डिनर पार्टी हुई, जिसमें सपना, रानी, तेनजिन अपने 4-5 अन्य दोस्तों के साथ थे.

इसी डिनर पार्टी के दौरान सपना और रानी की आपस में कहा सुनी हुई. इसके बाद सपना और रानी अपने किराए के रूम पर वापस लौट आए. डिनर पार्टी के दोनों के बीच हुए विवाद के बाद फिर दोबारा सुबह करीब 4:30 बजे झगड़ा हुआ और मारपीट शुरू हो गई, इस दौरान सपना ने रानी को किचन के चाकू से गोद कर मार डाला.