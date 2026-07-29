EnglishHindi

'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की मंजूरी के बाद सचिवालय पहुंचीं कई महिलाएं, CM रेखा गुप्ता का जताया आभार

Delhi Lakshmi Yojana: 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' 21 से 60 साल की उम्र की उन महिलाओं के लिए है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू हो रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 29, 2026, 6:17 PM IST
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की मंजूरी के बाद सचिवालय पहुंचीं कई महिलाएं, CM रेखा गुप्ता का जताया आभार

Delhi Lakshmi Yojana: रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है. ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत राष्ट्रीय राजधानी की हर योग्य महिला को 2,500 रुपये महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यह स्कीम पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले BJP के प्रमुख वादों में से एक थी. सरकार 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर पहली किस्त जारी करने की योजना बना रही है.

1 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

सरकार के इस फैसले के बाद बुधवार (जुलाई, 29, 2026) को कई महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार. 1 अगस्त से ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. यह योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारी सरकार हर बेटी, हर बहन और हर परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर समर्पित रहेगी.’

और पढ़ें: दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज! सफर हो जाएगा और भी आसान- सड़कों पर उतरीं 300 नई EV बसें

किन्हें मिलेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ?

मालूम हो कि यह योजना 21 से 60 साल की उम्र की उन महिलाओं के लिए है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है. स्कीम के फायदों के लिए शुरुआती टाइमलाइन तीन साल तक लागू रहेगी. रिव्यू के बाद इसे जारी रखने का भी प्रावधान होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में स्कीम की गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई. इसके लिए 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये तय किए गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा, यह उनकी बेहतर भविष्य की नींव रखेगा.

पहले ऑप्शन के तहत, 1,500 रुपये रेकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा किए जाएंगे. वहीं, 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल रुपया वॉलेट में जमा होंगे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की तरफ से मंजूर सामान और सर्विस के लिए किया जा सकता है. दूसरे ऑप्शन में बेनिफिशियरी को पूरे 2,500 रुपये RD या FD में मिलेंगे, जिससे लंबे समय की बचत को बढ़ावा मिलेगा. 1 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.