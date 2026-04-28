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27 साल तक अटका रहा महिला आरक्षण बिल! क्यों नहीं बन पाया कानून? CM रेखा गुप्ता ने बताया
महिला आरक्षण बिल की कहानी आज की नहीं है, बल्कि 27 साल पुरानी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि यह बिल 27 साल तक क्यों अटका रहा.
दिल्ली विधानसभा में ‘महिला आरक्षण बिल’ पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 16–17 अप्रैल को काला अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि उस दिन देशभर की महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी थीं कि बिल पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सीएम रेखा ने कहा संसद में जो माहौल बना, उसने लोगों को निराश किया. आम महिलाओं को लगा कि उनकी आवाज फिर से पीछे रह गई. यह सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का सवाल था जो सालों से जुड़ी हुई हैं.
महिलाओं की कम भागीदारी पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा आज भी राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है. विधानसभा में हजारों सदस्यों में महिलाओं की संख्या करीब 10% ही है, जबकि लोकसभा में यह आंकड़ा 13–14% के आसपास रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? सीएम रेखा ने कहा यही वजह है कि महिला आरक्षण की मांग बार-बार उठती रही है, ताकि महिलाओं को बराबरी का मौका मिल सके.
आजादी के बाद भी महिलाओं को नहीं मिला पूरा सम्मान
उन्होंने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया. लेकिन देश आजाद होने के बाद उन्हें वैसा सम्मान और अवसर नहीं मिला, जिसकी वे हकदार थीं. कई राजनीतिक दलों में महिला सशक्तिकरण की बात तो हुई, लेकिन असल में मौके सीमित ही रहे. अक्सर नेतृत्व परिवार तक ही सीमित रहा, जिससे आम महिलाओं को आगे आने का मौका कम मिला.
सरकारी योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी
सीएम रेखा ने कहा कि सरकार की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, जनधन, मुद्रा, नल से जल और पीएम आवास – जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया. इन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है – स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. इसके साथ ही ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ के जरिए 33% आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया गया.
27 सालों से अटका है महिला आरक्षण बिल
महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति में मतभेद साफ दिखाई देता है. विपक्ष की ओर से अलग-अलग मुद्दे उठाए गए – जैसे OBC कोटा, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी, SC/ST सीटों का सवाल और परिसीमन. सीएम रेखा का आरोप है कि इन सब कारणों से बिल को बार-बार रोका गया. पिछले 27 साल में यह बिल सात बार पेश हुआ, लेकिन हर बार अटक गया. अब उम्मीद यही है कि आने वाले समय में यह बिल पूरी तरह लागू हो और महिलाओं को राजनीति में वह जगह मिले, जिसकी वे लंबे समय से हकदार हैं.