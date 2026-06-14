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Yamuna Cleaning Video: यमुना को स्वच्छ बनाने की पहल, मंत्री बोले- साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे | देखिए

Yamuna Cleaning Video: यमुना सफाई अभियान के तहत रविवार को आईटीओ घाट पर व्यापक सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया.

Written by: Nandan Singh
Published: June 14, 2026, 12:06 PM IST
Yamuna Cleaning Video
दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहा विशेष यमुना सफाई अभियान. (Photo: p_sahibsingh/X.com)

Yamuna Cleaning Video: दिल्ली सरकार के विशेष यमुना सफाई अभियान के तहत रविवार को आईटीओ घाट पर व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, भाजपा कार्यकर्ता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने भाग लिया. दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सफाई अभियान में शामिल हुए. दोनों नेताओं ने यमुना तट पर स्वयं सफाई कर लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. अभियान से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

यमुना सफाई अभियान

इस अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना को साफ और स्वच्छ बनाना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा, “यमुना की सफाई हमारी सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक रही है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. यमुना को स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.” उन्होंने दिल्लीवासियों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यमुना को साफ रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जनता की सहभागिता भी आवश्यक है. यदि सभी लोग यमुना नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरुकता दिखाएं और अपना योगदान दें, तो यमुना को स्वच्छ बनाए रखने का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकता है.

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सीएम भी सफाई अभियान में शामिल

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यमुना सफाई अभियान में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से यमुना को स्वच्छ व निर्मल बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा. प्रवेश वर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यमुना की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण नदी की स्थिति लगातार खराब होती गई. अब सरकार बदल चुकी है और नई सरकार यमुना के पुनर्जीवन के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है.

यमुना सफाई को लेकर गंभीर

उन्होंने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि यमुना जरूर साफ होगी और दिल्लीवासियों को एक स्वच्छ नदी देखने को मिलेगी.” वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार शुरू से ही यमुना के मुद्दे को लेकर गंभीर है और नदी की सफाई एवं संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यमुना को साफ रखना केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है. उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस अभियान में अपना सहयोग दें और यमुना को स्वच्छ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.”

दिल्ली की जीवनरेखा

सचदेवा ने कहा कि यमुना दिल्ली की जीवनरेखा है और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से यमुना की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा और आने वाले समय में नदी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सकेगा. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने यमुना सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई.

यहां देखिए:

मैदान में उतरे कई भाजपा नेता

भाजपा सांसद स्वाति मालीवाल ने कालिंदी कुंज में ‘मां यमुना नदी तट सफाई अभियान’ में हिस्सा लिया. इस मौके पर स्वाति मालीवाल ने कहा, “आज कई सामाजिक संस्थाएं और पूरा भाजपा परिवार सफाई अभियान में शामिल होने के लिए यमुना तट पर इकट्ठा हुआ है. हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और यह अभियान कई घंटों तक चलेगा. हमारा मकसद यह पक्का करना है कि यमुना नदी का किनारा पूरी तरह से साफ-सुथरा हो.” भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में ‘मां यमुना नदी तट सफाई अभियान’ में हिस्सा लिया. हरीश खुराना ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर हम ‘सेवा पखवाड़ा’ मना रहे हैं. इसी के तहत, दिल्ली भर के अलग-अलग जिलों से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, यमुना के अलग-अलग घाटों की सफाई करके ‘श्रमदान’ कर रहे हैं.” (इनपुट्स: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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