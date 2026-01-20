  • Hindi
दिल्ली में आएगा गोवा जैसा मज़ा... इस महीने से यमुना पर चलेगा लग्जरी क्रूज, म्यूजिक-खाना-एसी सब फ्री जैसा! देखें डिटेल

यह क्रूज दिल्ली में ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देगा और लोगों को नदी से जोड़ेगा. जल्द ही दिल्लीवासी घर बैठे क्रूज का मजा ले सकेंगे.

दिल्लीवासियों के लिए जल्द ही एक नया और रोमांचक पर्यटन अनुभव शुरू होने वाला है. यमुना नदी पर लग्जरी क्रूज सर्विस फरवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. यह दिल्ली सरकार की रिवरफ्रंट टूरिज्म योजना का हिस्सा है, जो लोगों को नदी के किनारे एक शानदार और इको-फ्रेंडली यात्रा का मजा देगा. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी है.

क्रूज सर्विस का लॉन्च और उद्घाटन

दिल्ली सरकार यमुना नदी पर क्रूज सर्विस फरवरी 2026 में शुरू करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस सर्विस का उद्घाटन करेंगी और इसे दिल्ली के लोगों को समर्पित करेंगी. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि क्रूज वेसल मुंबई में बनकर तैयार हो रहा है. यह 20 जनवरी के आसपास दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम तकनीकी काम पूरे होंगे. लॉन्च फरवरी में होगा.

रूट और यात्रा की जानकारी

क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलेगा. यह रूट वजीराबाद बैराज के ऊपरी हिस्से में है और लगभग 6-7 किलोमीटर का राउंड ट्रिप होगा. एक यात्रा में करीब एक घंटा लगेगा. यात्रियों को नदी के किनारे के खूबसूरत नजारे, घाट और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे. यह हिस्सा साफ पानी वाला है, जहां यमुना की सफाई पर काफी काम हुआ है.

क्रूज की खासियतें और क्षमता

यह 40 सीटों वाला लग्जरी क्रूज होगा. इसमें एयर-कंडीशन्ड सीटें होंगी. क्रूज में हाइब्रिड इंजन (इलेक्ट्रिक-सोलर) लगा है, जो पर्यावरण के अनुकूल है. यात्रा के दौरान म्यूजिक, मनोरंजन और खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. यह गोवा जैसे क्रूज अनुभव जैसा होगा, लेकिन दिल्ली में ही. सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है – लाइफ जैकेट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं.

प्रोजेक्ट की लागत और सहयोग

इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त MoU साइन किया गया है. इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) ने सोनिया विहार में 50 यात्रियों की क्षमता वाली दो फ्लोटिंग जेट्टी पहले ही लगा दी हैं.

यमुना सफाई और भविष्य की योजनाएं

यमुना को नेशनल वॉटरवे 110 (NW-110) घोषित किया गया है, जो जगतपुर से प्रयागराज तक 1,080 किलोमीटर तक फैला है. दिल्ली में दो हिस्से हैं – वजीराबाद के ऊपर और नीचे. ऊपरी हिस्से में क्रूज शुरू हो रहा है, जबकि निचले हिस्से में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालों की सफाई का काम चल रहा है.

सरकार का लक्ष्य है कि यमुना साफ हो और लोग इसे पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर सकें. पार्किंग, बेसिक सुविधाएं और मनोरंजन स्थल भी बनाए जा रहे हैं.

