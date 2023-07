दिल्ली में उफान पर यमुना, रिंग रोड पर पहुंचा पानी; केजरीवाल बोले- 'निचले इलाकों में रहने वाले लोग जल्द से जल्द खाली कर दें घर'

Delhi Flood News: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है. उफनती यमुना का पानी अब शहर में भी पहुंच चुका है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 207.55 मीटर (Yamuna Water Level) तक पहुंच चुका है. इससे पहले साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था. यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच CM अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द से जल्द वहां से निकलने का आग्रह किया. उधर, उफनती यमुना नदी का पानी उत्तरी दिल्ली की प्रमुख सड़कों तक पहुंच गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर अलर्ट जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि यमुना नदी का पानी उफान पर होने के कारण मोनेस्ट्री और ISBT कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित है.

Traffic Alert

Traffic is affected on Ring road between Monastery and ISBT, Kashmere Gate due to overflowing Yamuna river water. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/frUaY4WmnX — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 12, 2023