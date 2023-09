‘YashoBhoomi’: PM मोदी रविवार को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करेंगे, देखें डिटेल

YashoBhoomi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) रविवार को सुबह 9.30 बजे नए संसद भवन के गज द्वार पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे और ध्वज फहराएंगे. इसके बाद पीएम मोदी सुबह 11 बजे द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसे यशोभूमि (YashoBhoomi) नाम दिया गया है. बता दें कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. वह साथ ही दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित खंड का लोकार्पण करेंगे जो द्वारका सेक्टर-21 को द्वारका सेक्टर 25 से जोड़ने के लिए बनाई गई है.

At 11 AM tomorrow, 17th September, I will inaugurate Phase-1 of Yashobhoomi, a state-of-the-art and modern convention and expo centre in Dwarka, Delhi. I am confident this will be a very sought after destination for conferences and meetings. It will draw delegates from all around… pic.twitter.com/KktcRVRNqM

— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2023