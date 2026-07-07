ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, भारत आ रहे जहाज को बनाया निशाना, 29 क्रू मेंबर थे सवार

कतर ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने तेल टैंकर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. कतर ने इस घटना के लिए ईरान को पूरी तरह कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 7, 2026, 11:16 PM IST
ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, भारत आ रहे जहाज को बनाया निशाना, 29 क्रू मेंबर थे सवार
हमले के बाद भी जहाज गुजरात पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है. सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. (ANI)
  • करीब 167 किलोमीटर लंबा है होर्मुज स्ट्रेट
  • ईरान रोज 17 लाख बैरेल तेल का करता है निर्यात
  • होर्मुज स्ट्रेट का पहरेदार है ईरान का आर्क डिफेंस
  • खाड़ी देशों के कारोबार का सबसे अच्छा रास्ता है होर्मुज

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास भारत की ओर आ रहे एक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर से गुजरात के दहेज बंदरगाह की ओर आ रहा LNG जहाज संदिग्ध ड्रोन हमले का शिकार हुआ. इसमें 29 क्रू मेंबर सवार थे. इसमें 4 भारतीय थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. हालांकि, इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास AL REKAYYAT नाम का LNG कैरियर ड्रोन मंगलवार (7 जुलाई 2026) को ड्रोन हमले का शिकार हुआ. यह जहाज कतर के रास लाफान से गुजरात के दहेज बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था. ड्रोन हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई. इससे धुआं फैल गया. हालांकि, क्रू मेंबर ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया.

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कतर ने जताई कड़ी आपत्ति

इस हमले के बाद कतर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर गंभीर हमला बताया. कतर का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं. साथ ही ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं.

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क्रू ने द‍िखाया हौसला

रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन अटैक होने के बाद भी जहाज के क्रू मेंबर ने हौसला और हिम्मत नहीं खोया. भारी नुकसान के बावजूद क्रू ने तुरंत आग पर काबू पाया.ये जहाज बीच समंदर में रुका नहीं है, बल्कि भारत के दहेज पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह मामला?

भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है. कतर भारत का प्रमुख LNG सप्लायर है. गुजरात के दहेज, कोच्चि और अन्य टर्मिनलों तक बड़ी मात्रा में गैस इसी समुद्री रूट से पहुंचती है. ऐसे में अगर होर्मुज या ओमान की खाड़ी में सुरक्षा संकट गहराता है, तो इसका असर भारत की ऊर्जा सप्लाई और आयात लागत पर पड़ सकता है.

एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ऐसे हमले लगातार होते हैं, तो जहाजों का बीमा महंगा होगा. माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी. इसका असर फ्यूल की कीमतों तक दिखाई दे सकता है.

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होर्मुज स्ट्रेट में एक दिन में तीन टैंकरों पर हमला

इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट में मंगलवार को तीन तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के मुताबिक, दिन में पहले दो टैंकरों पर हमले के बाद तीसरे जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया. ब्रिटिश एजेंसी ने बताया कि तीसरे टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा है.

भारत रख रहा है हालात पर नजर

भारत सरकार और भारतीय नौसेना पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. पहले भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के दौरान भारतीय नौसेना ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाए थे. जरूरत पड़ने पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने और ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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