मुंबई में भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद, सड़क और रेल यातायात प्रभावित

Rain News Mumbai: महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज यानी शुक्रवार, 28 जुलाई को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. वहीं, भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर को रखते हुए ठाणे और पालघर में शुक्रवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस बीच खबर आई है कि मुंबई की मोदक सागर झील गुरुवार रात 10:52 बजे ओवरफ्लो (Overflow) होने लगी. अधिकारियों ने कहा कि जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण, तानसा बांध ओवरफ्लो होने लगा और इसके 15 गेट खोल दिए गए, जहां से 1,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था. वहीं, पड़ोसी पालघर जिले में धामनी बांध से 8,400 क्यूसेक और कवाडास बांध से 21,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उसके उपनगरों में भारी से बहुत भारी वर्षा और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. यहां 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की भी संभावना है. मुंबई में गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया. इससे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला. वहीं, पश्चिमी और मध्य रेलवे दोनों की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में देरी हुई है.