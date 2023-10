Maharastra: पुणे में ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट गंभीर रूप से घायल

Training Plane Crash: महाराष्ट्र के पुणे में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 2 ट्रेनी पायलट जख्मी हुए हैं और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है. खबर है कि तकनीकी खराबी के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं आसपास गांव के लोग भी मौके पर मौजूद है.

Maharashtra | A training aircraft crashed during a training session near Gojubavi village in the Pune district. More details awaited: Pune Rural Police official

— ANI (@ANI) October 22, 2023